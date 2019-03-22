Астрономи виявили в Чумацькому Шляху гігантські «вихлопні труби»: що відомо

Надмасивна чорна діра в центрі галактики викидає надлишки енергії, знайдені два вихлопних каналу.

Група астрономів виявила в галактиці Чумацький Шлях два вихлопних каналу, які знаходяться на відстані в 28 тисяч світлових років від Землі. З їх допомогою викидаються надлишки енергії, які дають життя іншим зіркам, повідомляє Кореспондент.

«Ми припускаємо, що вони є вихлопними отворами для всієї енергії, що виділяється в центрі галактики», — зазначив Марк Морріс, професор астрономії та астрофізики в Каліфорнійському університеті.

Надмасивна чорна діра в центрі галактики викидає надлишки енергії

Всі галактика є гігантськими звездообразующими фабриками, але їх продуктивність може варіюватися в широких межах — від однієї до іншої галактики і навіть протягом життя кожної галактики.

Одним з механізмів регулювання швидкості утворення зірок є джерело матерії і енергії. І чорна діра, яка ховається в центрі галактики, грає в цьому не останню роль.

«Звездообразование визначає характер галактики. І це те, що нас хвилює, тому що зірки виробляють важкі елементи, з яких зроблені планети — і життя», — зазначив учений.

«Зірки виробляють важкі елементи, з яких зроблені планети — і життя»

Щоб краще зрозуміти, що відбувається з цим відтоком енергії, Морріс і його колеги направили супутник XMM-Newton Європейського космічного агентства, який реєструє космічне рентгенівське випромінювання, до центру Чумацького шляху.

У результаті дослідники виявили два потоку рентгенівських променів — димові труби центру галактики — тягнуться в протилежних напрямках від центрального вузла галактики. Кожен шлейф починається в межах 160 світлових років від надмасивної чорної діри і охоплює понад 500 світлових років.

З’єднуються «вихлопні труби» в районі Бульбашок Фермі, розташованих над і під центром галактики. Передбачається. що вони працюють, як канали подачі високошвидкісних частинок. Це дослідження дозволяє зрозуміти причину формування зірок одними галактиками, і відсутність такого процесу в інших.

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Технології

Раніше повідомлялося, що дослідники змогли визначити приблизну вагу нашої рідної Галактики. Приблизну масу Чумацького Шляху, тобто Галактики, де знаходяться Земля, Сонячна система і інші зірки, вдалося «зважити» фахівців з Європейського космічного агентства (ЄКА).

Вчені заявили, що обчислена маса дорівнює 1,5 трильйонів сонячних мас. Про це стало відомо завдяки даним, які опублікувало ЄКА в офіційній заяві.

Так, обчислення було здійснено на основі об’єднання даних, отриманих від місії телескопа ESA Gaia і спостережень, проведених за допомогою космічного телескопа Hubble. Попередні обчислення, проведені астрономами різних країн, зазначили маси від 500000000000 до 3 трильйонів мас Сонця.

Як наголошується в заяві ЄКА, настільки сильне розходження в оцінках «в основному пов’язано з різницею в методах обчислення розподілу в Галактиці темної матерії, на яку припадає її 90% маси». Оскільки темна матерія не випускає електромагнітного випромінювання і не взаємодіє з ним, це ускладнює або навіть унеможливлює її пряме спостереження.

Нагадаємо, що нідерландські вчені виявили мільярди блукаючих масивних планет у галактиці Чумацький Шлях.

Раніше Hyser повідомляв, що вчені зробили грандіозне відкриття в Чумацькому Шляху.

Також Hyser писав, що NASA вивчить походження Всесвіту.