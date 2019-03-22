«І це тільки за два місяці»: звільнений Гладковський похвалився величезними доходами, українці в люті…

Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, якого звільнили за корупцію в «Укроборонпромі», перед своїм відстороненням подав декларацію про доходи.

У документі зазначено, що він заробив 1,9 млн гривень за два місяці, передає Политека.

З цієї суми 1,7 млн — дивіденди, які він отримав як бенефіціар ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сова».

Ще 223 тис. гривень, він отримав у вигляді зарплати члена РНБО.

Гладковський записав у звіт 14,3 млн грн вкладів у небанківські фінансові установи та заборгованості за договором купівлі-продажу корпоративних прав. У Міжнародному інвестиційному банку, який належить Петру Порошенку, Гладковський тримає 304 тис. євро, 62 тис. дол. і 37 тис. грн. Також у нього є 1,5 млн грн, 30 тис. євро і 28 тис. дол. готівки.

Чиновник записав годинник Hublot, Corum, Breguet, Ulysse Nardin, пальто Zilli, меблі, набір з 37 колекційних монет і домашній кінотеатр Yamaha.

Раніше повідомлялося, що охоронці Порошенко напали на українця серед білого дня.

Про інцидент на мітингу в Чернігові розповів український журналіст.

Так, стало відомо, що журналіст Євген Куксін на мітингу Петра Порошенка в Чернігові підняв плакат з написом «А що там Свинарчук?», після чого до нього підійшли охоронці президента.

«Ви ведете себе погано, — зривають цей же плакат охоронці президента і виштовхують мене з площі», — розповів про інцидент журналіст. «Питання «А чи буде сидіти Свинарчук-Гладковський?», про рівні «нечуваної свободи слова» і так далі можна не піднімати. І так все зрозуміло», — додав він і опублікував відео, як до нього підходить охорона Порошенко.

Раніше під час другого українсько-литовського бізнес-форуму президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що для України корупція є більшою загрозою, ніж загроза з боку Росії.«Особисто я також міжнародне співтовариство вважає, що у вашому випадку корупція становить більшу загрозу, ніж сама російська загроза», — сказала президент.

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Грібаускайте підкреслила, що Україна повинна боротися не тільки із зовнішньою агресією, але і з тією корупцією всередині, яка не дозволяє покращувати добробут країни».«Ми всі хочемо бачити, що вам болить за вашу країну, що ви хочете змінювати вашу країну і допомагати своїм людям… Тільки тоді ми зможемо вам допомагати. В іншому випадку, ви залишитеся самі по собі», — підкреслила вона.Також Вона звернула увагу на те, що Петро Порошенко не бореться з корупцією, а очолює її.

Нагадаємо, Гладковський дав перший коментар про розкрадання в «Укроборонпромі».

Як повідомляв Hyser, Дубинський розкрив причини термінового звільнення Гладковського.

Також Hyser писав, що Україна приготувала жорсткий відповідь на російську агресію.