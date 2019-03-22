Володимир Бедриківський і «перерваний транзит» в «ЛДНР». Частина 1

Так склалося, що в останні роки своєї діяльності героєм численних медійних скандалів виступає «права рука» генпрокурора Луценко, начальник Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Володимир Бедриківський.

Злі і заздрісні люди нагороджують цього служителя закону такими неприємними епітетами, як “головний вирішувала”, “сірий кардинал”, і навіть “бере рука” ГПУ. Треба сказати, що Посольство США в Україні досить серйозно моніторить публікації про керівництво ГПУ, іноді навіть зв’язуючись з редакціями ЗМІ для “фактчекинга”. Нещодавно ми писали про те, як Бедриківський намагався з’їсти смачну «котлету» в 500 тисяч доларів за зміну запобіжного заходу якомусь громадянинові Сегейде, підозрюваному в організації вбивства волонтера Олешко («Сармата»). Однак, завдяки оперативної допомоги журналістів, які прибули на суд і принциповості судді Григор’євої – «котлету» Бедриківському довелося відригнути. Але, скільки таких «котлет» вже було з’їдено. І перетворене на нерухомість в Україні і за кордоном в готівку в «схованках» і в іменні рахунки. Але, почнемо з нерухомості.

Ці чотири ділянки сім’ї Бедриковских нанесені на публічну кадастрову карту України, і будь-хто може перевірити власників. Садове товариство виглядає дуже дивно, на величезному шматку обгородженого лісу знаходиться всього один єдиний будинок Бедриковского.

Однак автор вирішив перевірити, хто ж є сусідами прокурора у цьому елітному котеджному містечку закритого типу, над яким збивають «дрони», і тут його чекав сюрприз.

Наступного землевласниці і сусідкою Бедриковского є 28-річна дівчина з Харкова Катерина Черкес. З листопада 2018 року вона придбала 10 земельних ділянок. У січні 2016 року ця молода особа очолила харківське ТОВ «Уэлсит» і пробула в ньому директором рівно рік. Більше ніяким бізнесом вона не займалася і не займається.

Цей період діяльності контори під її керівництвом описаний у 57-ми судових ухвалах по кримінальному провадженню №22017000000000456 від 26 грудня 2017 року.

Слід зазначити, що кримінальне провадження було порушено Генпрокуратурою. Фабула справи: невстановленими особами організована схема постачання з території України товарів на тимчасово окуповану територію Донецької і Луганської областей, через територію Російської Федерації, шляхом використання завідомо підроблених документів про експорт продукції в адресу фірм, зареєстрованих у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Узбекистані та Туреччини. При цьому, зазначені особи, частина грошей, отриманих від реалізації зазначених товарів, направляють незаконно створеним «органам влади» так званих «ДНР» і «ЛНР», а також фінансують лідерів бойовиків цих самопроголошених формувань. У період з липня по грудень 2016 2017 року за участю компанії, очолюваної на той час Катериною Черкес, реалізувалася схема експорту товарів з України через територію Російської Федерації. Надалі, після перетину державного кордону України вантажем з товаром, на території Ростовської області РФ, складалися документи про відмову російських підприємств від товарів і направлялися листи митним органам РФ про переадресування вантажу на територію, підконтрольну «ЛДНР».

Звичайно, можна припустити, що високопоставлений прокурор Бедриківський нічого не знає про особистості своєї нової сусідки, яка ще й за збігом обставин виступає фігуранткою кримінального провадження, відкритого Генпрокуратурою за ст. 2583 КК України «Створення терористичної групи чи терористичної організації». Але таке припущення є помилковим, так як Катерина Черкес доводиться дочкою Раїси Черкес,- цивільної дружини топ-менеждера будівельної групи «ТММ» Миколи Толмачова, давнього «партнера» Бедриковского. Наступні 5 ділянок за ділянками Катерини Черкас належать фінансовому директору компанії «ТММ» Ларисі Чивуриной. Історія приватизації всього масиву земельних ділянок Бедриковского і компанії почалася в 2005 році, коли було зареєстровано Сельскогозяйственное товариство «Адепт-2004». Директором зазначеного товариства є один з топ-менеджерів групи «ТММ» Павло Числовський. Після чого, рішенням сесії райради Київської області членам СТ «Адепт-2004» були виділені ділянки згідно норм безоплатної приватизації із розрахунку 12 соток на людину. Після чого, всі ці ділянки були скуплені групою «ТММ» і оформлені на партнера будівельної групи Павла Числовского і фінансового директора Ларису Чивуріну. І потім, у 2014 році, сімейство Бедриковского стало щасливим покупцем чотирьох ділянок, які забудовник продав Павло Числовський.

(Продовження слідує)