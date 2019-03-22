На півдні Мексики стався 42 землетрусу за 5 годин

В країні росте сейсмічна активність.

У Мексиці росте сейсмічна активність. Основні поштовхи охопили південну частину країни.

Національна метеослужба зафіксувала 42 підземних поштовхи за 5 годин.

Повідомляється, що магнітуда підземних поштовхів становила від 1,9 до 4,4.

Влада країни не повідомляють про жертви і руйнування.

Метеорологи відзначають, що на цьому тижні Мексика вже піддавалася сейсмічних поштовхів: за 12 годин було зареєстровано до 60 землетрусів вздовж тихоокеанського узбережжя. 37 підземних поштовхів сталися в Оахаке.