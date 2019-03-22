Суддя Ольга Калашнікова: історія одеської махінаторки та фальсифікаторки

Поки основна увага громадськості зосереджена на конкурсах в Антикорупційний та Верховний суди, Вища кваліфкомісія вже призначила співбесіди у межах оцінювання, куди щодня приїжджають судді з сумнівною репутацією.

Знайомтеся, суддя Київського районного суду міста Одеси – Ольга Іванівна Калашнікова.

Крім того, за сім років нею 288 разів вносилися виправлення у власні рішення та недостатньо вмотивовано заявлялися самовідводи.

Перевірка встановила, що суддя недбало підготувала вказану справу до розгляду, оскільки не вирішила питання про доцільність призначення експертизи за відсутності наміру сторін оплачувати її проведення та відсутності фактичної можливості її проведення, що також сприяло затягуванню розгляду справи.

Станом на 2017 рік Калашнікова Ольга володіла на праві забудови земельною ділянкою площею 0,10 га у селі Лиманка Одеської області.

Також чоловік Олександр Володіє частиною ділянки площею 0,05 га в Одесі. Там розташований житловий будинок невеликого розміру.

Отже, мінімум 8 місяців Наталія Калашнікова незаконно проживала в чужому помешканні та хотіла затягнутийі своє перебування там. Цікаво, на яку суму вона могла б назбирати комунальних боргів?

У 2010 році суддя Ольга Калашнікова побудувала будинок площею 240 кв. м. Якщо вірити декларації судді, то будівництво такого будинку обійшлось їй у 100 771 грн. А остання задекларовано вартість — 696 720 грн. Така ціна навряд чи відповідає дійсності. Ми відшукали це помешкання.

Якщо вірити майновій декларації судді, то вона з чоловіком користується двома автомобілями: CHRYSLER PT Cruiser вартістю 189 500 грн, та Toyota Camry 26 вартістю 244 890 грн.

На зятя Ольги Іванівни Дмитра Рижкова зареєстрований автомобіль Mitsubishi Grandis. Донедавна він був зареєстрований підприємцем і спеціалізувався на торгівлі та розробці програмного забезпечення.

22 березня Калашнікова Ольга вдруге прийде на співбесіду до Вищої кваліфікаційною комісії суддів України, де спробує переконати членів у своїй спроможності здійснювати правосуддя у Київському районному суді міста Одеси.