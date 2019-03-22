Правоохоронцям вдалося зруйнувати «сітку» Порошенко виплат тисячу грн – Аваков

Міністерству внутрішніх справ вдалося зруйнувати «сітку» чинного президента України Петра Порошенка з підкупу виборців за бюджетні кошти.

Про це розповів глава МВС Арсен Аваков в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«Я дуже задоволений, що ми зруйнували сітку, ще доб’ємо до кінця, засновану на бюджетних коштах, коли через програму „Турбота“ намагалися видавати лояльним виборцям по 1000 гривень», — зазначив політик.

За словами Армена Авакова, зараз йде виробництво декількох епізодів по штабу Петра Порошенка, в тому числі з Київської області.

Він підкреслив, що це викликає «велику нервическое занепокоєння».

«Ми не можемо дозволити собі поставити нашу демократію в залежність від товщини гаманця кандидата. У нас змагання не грошей, а змагання все-таки якихось платформ», — зазначив він.