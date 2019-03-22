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NASA шукає «марсіанське життя» під вулканами Ісландії

22.03.2019

NASA використовує космічні безпілотники для картування ісландських лавових тунелів. Вчені відпрацьовують цю технологію, щоб згодом дослідити глибокі печери Марса і Місяця.

Лавові трубки — це порожнини, що утворилися в затверділих лавових потоках. Одна з них крижана печера Лофхеллир, форму і льодовики якої досліджують вчені з інституту SETI. З допомогою безпілотника, оснащеного технологією LiDAR, команда створила детальну 3D-карту важкодоступній лавової трубки.

Експрес-інформація по країні

Ісландія – острівна держава, розташована у північній частині Атлантичного океану.

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Рейк’явік

Найбільші міста: Рейк’явік, Коупавоґур, Хабнарфьордюр, Акюрейрі

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 103 125 км2 (105-я в світі)

Населення – 317,35 тис. чол. (177-я в світі)

Офіційна мова – ісландська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,899 (16-я в світі)

ВВП – $17,03 млрд (113-я в світі)

Валюта – ісландська крона

LiDAR сканує підземні тунелі, використовуючи пульсуючий лазер. Внутрішню порожнину печери Лофхеллир безпілотник досліджував протягом декількох хвилин і зміг точно нанести її звивини і льодовики на карту.

Таким же чином учені припускають досліджувати печери на Марсі та Місяці, більшість з яких знаходяться у вулканічному ландшафті або є результатом падіння астероїда.

Ці печери захищені від несприятливих умов, що панують на поверхні планет – метеоритного бомбардування і радіації. Вони можуть зберігати великі запаси води, які стане дорогоцінним ресурсом для майбутніх колоністів. До того ж їх можна використовувати для виробництва ракетного палива.

Нагадаємо, що раніше експерти пропонували використовувати подібні печери для будівництва колоній.

За матеріалами Daily Mail

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