Північна Корея покинула офіс зв’язку з Південною Кореєю

Офіс сприяв ослабленню напруженості.



Північна Корея вивела свій персонал з міжкорейського офісу зв’язку в прикордонному місті Кесон, відкритого у вересні минулого року. Про це заявили в Міністерстві об’єднання Південної Кореї.

КНДР повідомила Сеулу про своє рішення під час зустрічі офіцерів зв’язку. Всі офіцери Північної Кореї покинули офіс.

Пхеньян також повідомив, що їм все одно, чи залишаться працювати в офісі представники Південної Кореї.

У Сеулі заявили, що 25 офіцерів Південної Кореї будуть працювати в офісі протягом вихідних. Міністерство також заявив, що сподівається, що офіс продовжить нормальну діяльність.

Спільний офіс зв’язку відкрився у вересні 2018 року для сприяння розширенню транскордонного обміну і ослаблення напруженості. В ньому працювали до 20 чиновників КНДР.

Це перший випадок, коли південнокорейські офіційні особи постійно розміщуються у КНДР з кінця війни 1950-53 років в Кореї, яка поділила півострів.