«Цього не може бути»: свіжий рейтинг кандидатів вразив, лідери президентської «гонки» кардинально змінилися….

Телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський заявив, що рейтинг кандидата в президенти Володимира Зеленського в два рази перевищує рейтинги чинного гаранта Петра Порошенка.

«Жодних шансів у Петра Порошенка немає в 2019 році. Один наближений до БПД розповів мені: «Ти не розумієш, у нас адміністративний ресурс». Він зник, підраховує рейтинги зараз. Каже «Це все дурниці». Звичайно, цього не може бути — адже рейтинг Зеленського в два рази вище рейтингу Порошенко», — відзначив він, передає Политека.

Пальчевський заявив, що почалися розмови про фальсифікації.

«Тоді починаються розмови про фальсифікації. Дійшло до того, що Конституцію потрібно ввести — фальсифікація виборів — проводиться у відповідності з українським законодавством кожні п’ять років. У нас вона стала нормою життя. Епоха Порошенко увійде в історію як така, коли фальсифікацією лякають дітей і бабусь», — додав телеведучий.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зробив несподівану пропозицію, а саме відмовитися від використання готівки при здійсненні розрахунків.

«Я не буду говорити якісь гасла, з яких ми почали обговорення, слухайте, а давайте ми взагалі підемо від кеша, так», — заявив Зеленський.

Він зазначає, що його пропозиція не зрозуміють ті, хто торгує на ринку помідорами», тобто середній клас українців.

Також додамо, що в Мережі з’явилося відео, де Зеленський закликає не голосувати за нього на виборах.

Раніше він був більш категоричний до своєї персони. На одному з концертів свого «95 кварталу» він поцікавився у глядачів готові вони віддати за нього свій голос. Багато підняли руки, що обурило Зеленського, за що він фактично звинуватив цих людей в дурості.

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«Хлопців, що ви всі з глузду з’їхали, чи що? Хіба так можна? Вийшов ведучий, пожартував, добре себе прорекламував і все! Всі вже готові за нього проголосувати?! Не треба вестися на всяку цю рекламу! Ви вибираєте людину, а не йогурт!» — відверто заявив Зеленський.

Нагадаємо, телеведучий пояснив, як Зеленський «втер носа» політикам.

Як повідомляв Hyser, Зеленський зламав усі плани Порошенко.

Також Hyser писав, що Зеленський екстрено попросив допомоги у західних соратників.