Кейт Міддлтон взяла участь у майстер-класі з виготовлення гравюри: «Надихає на позитивні зміни»

37-річна Кейт Міддлтон побувала в музеї Фаундлинг, присвяченому лікуванню покинутих дітей Лондона.

На честь цієї події герцогиня Кембриджська приїхала в музей з офіційним візитом і виступила з промовою про вплив мистецтва, передає видання «Факти».

«Пишаюся тим, що сьогодні я тут, щоб стати патроном. Ваша робота об’єднує дві дуже важливі для мене теми — це діти і мистецтво. Я завжди вірила в силу мистецтва. Воно не тільки дозволяє реалізувати творчий потенціал, але й надихає на позитивні зміни в життя», — сказала Міддлтон.

У музеї дружина принца Вільяма наділу фартух і взяла участь у майстер-класі зі створення гравюри.

Для виходу Кейт вибрала сіра сукня-пальто з розкльошеною спідницею і чорним коміром. Напередодні відвідин музею в цьому ж вбранні герцогиня разом з королевою Єлизаветою II відвідала Королівський коледж Лондона. Щоб виглядати на зустрічі зі студентами більш формально, Міддлтон доповнила образ елегантної капелюшком Lock & Co.

Нагадаємо, раніше Єлизавета II вивела у світ Кейт Міддлтон. Вони відвідали студентське містечко в Королівському коледжі Лондона, який знаходиться під патронажем Її Величності.

Обидві леді здивували публіку неймовірно елегантним і стильним вбранням. Кейт Міддлтон одягла приталене сіре пальто Catherine Walker і чорний капелюшок Sylvia Fletcher з великим квіткою.

А Єлизавета II вирішила з’явитися в більш яскравому образі, вибравши рожеве кашемірове пальто Stewart Parvin, яка прикрасила брошкою з рожевим сапфіром і діамантами.

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Британські ЗМІ відзначають, що це перший спільний вихід Кейт Міддлтон з королевою з 2011 року.

Вісім років тому вона вже виходила у світ з Єлизаветою II, однак тоді їх супроводжував принц Філіп.

Також ми писали, що Кейт Міддлтон готує вагітної Меган Маркл великий сюрприз. Це планує бути камерна вечірка baby shower на честь майбутньої матері і її первістка. Повідомляється, що пройде «дівич-вечір» в Лондоні, де запрошені тільки обрані.

Бути пристутніми на заході будуть всього близько шести гостей. Серед них — живе в Каліфорнії мати Меган, Дорія Рэгланд, а також Вікторія Бекхем і Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям вбралися і пустилися в танок.

Як повідомляв Hyser, Єлизавета II звинуватила Меган Маркл в спробах зруйнувати монархію.

Також Hyser писав, що Меган Маркл може повторити долю принцеси Діани.