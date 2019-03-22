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Кейт Міддлтон взяла участь у майстер-класі з виготовлення гравюри: «Надихає на позитивні зміни»

22.03.2019

37-річна Кейт Міддлтон побувала в музеї Фаундлинг, присвяченому лікуванню покинутих дітей Лондона.

На честь цієї події герцогиня Кембриджська приїхала в музей з офіційним візитом і виступила з промовою про вплив мистецтва, передає видання «Факти».

«Пишаюся тим, що сьогодні я тут, щоб стати патроном. Ваша робота об’єднує дві дуже важливі для мене теми — це діти і мистецтво. Я завжди вірила в силу мистецтва. Воно не тільки дозволяє реалізувати творчий потенціал, але й надихає на позитивні зміни в життя», — сказала Міддлтон.

У музеї дружина принца Вільяма наділу фартух і взяла участь у майстер-класі зі створення гравюри.

Для виходу Кейт вибрала сіра сукня-пальто з розкльошеною спідницею і чорним коміром. Напередодні відвідин музею в цьому ж вбранні герцогиня разом з королевою Єлизаветою II відвідала Королівський коледж Лондона. Щоб виглядати на зустрічі зі студентами більш формально, Міддлтон доповнила образ елегантної капелюшком Lock & Co.

Нагадаємо, раніше Єлизавета II вивела у світ Кейт Міддлтон. Вони відвідали студентське містечко в Королівському коледжі Лондона, який знаходиться під патронажем Її Величності.

Обидві леді здивували публіку неймовірно елегантним і стильним вбранням. Кейт Міддлтон одягла приталене сіре пальто Catherine Walker і чорний капелюшок Sylvia Fletcher з великим квіткою.

А Єлизавета II вирішила з’явитися в більш яскравому образі, вибравши рожеве кашемірове пальто Stewart Parvin, яка прикрасила брошкою з рожевим сапфіром і діамантами.

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Британські ЗМІ відзначають, що це перший спільний вихід Кейт Міддлтон з королевою з 2011 року.

Вісім років тому вона вже виходила у світ з Єлизаветою II, однак тоді їх супроводжував принц Філіп.

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Також ми писали, що Кейт Міддлтон готує вагітної Меган Маркл великий сюрприз. Це планує бути камерна вечірка baby shower на честь майбутньої матері і її первістка. Повідомляється, що пройде «дівич-вечір» в Лондоні, де запрошені тільки обрані.

Бути пристутніми на заході будуть всього близько шести гостей. Серед них — живе в Каліфорнії мати Меган, Дорія Рэгланд, а також Вікторія Бекхем і Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям вбралися і пустилися в танок.

Як повідомляв Hyser, Єлизавета II звинуватила Меган Маркл в спробах зруйнувати монархію.

Також Hyser писав, що Меган Маркл може повторити долю принцеси Діани.

 

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