«Націлився ще на два міста»: плани Путіна розкриті, Україна в небезпеці…

Володимир Путін готувався до війни з Україною задовго до анексії Криму.

Про це в інтерв’ю журналістам розповів експерт і політолог Віктор Небоженко, пише Politeka.

За його словами, підготовка стартувала в 2008 році і в Кремлі сподівалися, що жителі Донбасу самі візьмуть в руки зброю і підуть далі по території України.

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«Виявилося, що жителі Донбасу звикли до своєї землі, у них одна думка, що він з Макіївки, з Красного Луча чи Луганська. Чому він повинен йти «звільняти» Запоріжжя чи Харків?! Тому той план не вдався. Але Крим і Донбас залишаються способом тиску на Україну», — розповів Небоженко.

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Але зараз, зазначив політолог, план Путіна може зіграти проти нього самого. Він нагадав, що на початку березня Росія вийшла з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який був укладений між СРСР і США в 1987 році.

Небоженко пояснив, що «час підльоту» ракет від України — 10 хвилин.

«Тобто Росія, зробивши Україну своїм ворогом, тепер сама себе не може захистити. Ми ніколи не могли подумати, що Трамп і Путін розірве цей договір. І Україна стане тим солодким місцем для розстановки цих ракет», — додав він.

«Тепер у будь-який момент в Україні можуть з’явитися ці балістичні ракети (американські — прим. ред.)», — підкреслив експерт.

Таким чином, на його думку, Кремль опинився в дуже поганому становищі. «Там усвідомили, що отримали під боком, на відстані тисячі кілометрів країну, яка їх ненавидить, і у якої є армія», — резюмував Небоженко.

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Варто відзначити, що зараз в США викликає тривогу інша зброя РФ — гіперзвукові ракети класу «повітря-земля», що отримали назву «Кинджал».

В кінці лютого в Міноборони РФ заявляли, що провели випробування «Кинджала» в складних метеоумовах і зброя «вражало мішені розміром з легкове авто на дальності в 1 тисячу кілометрів».

За даними американської розвідки, зараз російські військові перекинули на полігон для випробувань ще близько 20 гіперзвукових ракет.

При цьому в США систем для захисту від «Кинджалів» поки не існує. Пентагон в терміновому порядку запустив програму по створенню комплексу перехоплення Glide Breaker.

Нагадаємо, Росія перекидає в Крим зброя, здатна знищити будь-яку ціль в Європі.

Як повідомляв Hyser, Київ жорстко помстився Путіну за Кримський міст і вибори на Донбасі.

Також Hyser писав, що у Путіна відкрито виступили за повне знищення України.