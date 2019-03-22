Дівчина розлила велику ємність соусу, сильно обливши себе: відео набрало мільйони переглядів

Американка стала відомою з-за забавного відео.

Дівчина розлила величезну ємність соусу на себе, передає Кореспондент.

Відео було опубліковано в мережі Твіттер і набрало близько семи мільйонів переглядів, а також п’ятсот тисяч лайків.

«Так, два дні тому одна з моїх колег випустила з рук на себе 22 літри соусу Ранчо», — так було підписано запис авторів. Подія викликала обговорення в мережі.

Нагадаємо, американський дитина шокував свою матір шкільним фото.

Подія трапилася в Джорджії, передає Інфотаб. Жінка була шокована гримасою, яку зробив її дитина Ендрю. Справа в тому, що він був справжнім веселуном і завжди любив покривлятися.

Мати звернулася до фотоагентству, але там відповіли, що завжди вітають ініціативу з боку дітей. Жінці залишалося лише посміятися над фото.

Нагадаємо, як Кейт Міддтон сильно осоромилася.

Герцогиня з’явилася на публіці в блузі, яку вона одягла задом наперед, передає Depo.ua. В такому вона відвідала дитячий центр в столиці Британії.

Блузка, яку вона одягла неправильно, від бренду Gucci. Коштує вона приблизно одну тисячу доларів. Моделі, які користуються цим, гудзики завжди ззаду. Проте на знімках видно, що Кейт Міддлтон одягла неправильно і у неї вони спереду.

У Києві парашутист-екстремал вирішив стрибнути з 30-поверхового будинку, проте невдало.

По всій видимості, чоловік неправильно розрахував траєкторію і приземлився на стовп, пише Кореспондент.

Висячого на ліхтарному стовпі 36-річного киянина довелося знімати групі рятувальників, інакше б він не зміг злізти самостійно.

Цей курйозний інцидент стався в Дніпровському районі столиці за адресою Харківське шосе, 19.

Зокрема, зазначено, що чоловік зачепився парашутом за стовп. Щоб звільнити його, знадобилася допомога рятувальників. Після того, як чоловіка спустили на землю, він розповів, що займається парашутним спортом.

«Екстремал вирішив зробити черговий стрибок і вибрав для цього 30-поверховий будинок. Під час польоту чоловік не розрахував траєкторію і повис на ліхтарному стовпі. Сам вибратися не зміг. На щастя, парашутист не отримав жодних травм і пішов додому», — інформує видання.

Раніше Hyser писав про те, що телеведучу висміяли з-за дивного сукні в прямому ефірі.

Також Hyser повідомляв, що собака видалила дівчинці зуб.

Нагадаємо, що NASA опублікувало у соцмережі фото духівника Роскосмосу