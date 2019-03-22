Між урядом Орбана і Кремлем сформувались практично союзницькі стосунки – журналіст

Ми тут з вами кандидатів жваво обговорюємо, а тім годиною Угорщина домовилась з РФ про постачання російського газу на випадок припинення транзиту через Україну. З цією метою Угорщина буде накопичувати газ вже цього року, щоб використовувати його в наступному.

В цей самий час російська сторона продовжує затягувати перемовини про новий контракт для транзиту газу через українську ГТС.

В цей самий час російська сторона продовжує добудовувати «Північний Потік-2».

Немає жодної інформації про те, що ці дві події пов’язані, але їх синхронність дозволяє зробити висновки про не просто дружні, а практично союзницькі стосунки, які сформувались між урядом Орбана і Кремлем. Не важко здогадатись проти кого товаришують ці уламки забутих імперій, їх дружба має дві конкретні причини. І називаються вони Брюссель та Україна.