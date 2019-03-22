Небесна сотня: знайти героїв

Держава досі не відповіло на питання, хто саме є для нас Небесної сотнею, і хто — героєм.

Відразу до суті. В список Героїв Небесної сотні потрапило декілька осіб, які не мають відношення до подій на Майдані. За п’ять років офіційні установи не провели повноцінної верифікації списку, незважаючи на те, що більше сотні чоловік удостоєні високого державного звання «Герой України» (посмертно). Держава у своїй політиці історичної пам’яті досі не відповіло на питання, хто саме є для нас Небесної сотнею, і хто — героєм. У той же час, здійснення верифікації є не просто необхідністю, а обов’язком.

«Це болить»

«… Хто йому дав право визначати, хто праведно загинув, хто неправедно загинув? Розумієте? Один Бог знає. Я вас прошу, не чіпайте це питання. Це боляче», — говорить він, тримаючи в руках папку з фотографіями, відображеними 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. На цих фото — син. В той «чорний четвер» його застрелили нагорі вулиці, навпроти виходу з метро «Хрещатик».

«У мене син загинув 20-го числа, убитий кулею в лоб у барикади на Інститутській. Все доведено. У мене є всі дані, відео, навіть видно, хто стріляв», — каже батько. Він обурюється, звинувачує нас у тому, що хочемо сенсації і шукаємо темний ракурс для написання статті.

Ми розмовляємо з отцем після публічної презентації проекту Меморіалу Небесної сотні. Чоловік виступає проти запропонованого меморіального комплексу, вважаючи за краще залишити на Інститутській все, як є — з тим же ландшафтом, бруківкою. В такому ж вигляді, як на фотографіях з його папки. Це важка зустріч. І дійсно важка тема для розмови з батьком. Хоча ми жодним чином не ставимо під сумнів обставини смерті сина і намагаємося ставити питання в максимально коректній формі (можлива верифікація списку? Яке ставлення сімей Небесної сотні до статті журналіста Юрія Бутусова, який першим наважився публічно поставити питання?), Розмова не складається. Чоловік просить припинити.

«Минуло вже п’ять років, не треба чіплятися до того, що вже не потрібно. Залиште в спокої. Це болить. Не треба, це вже пізно», — категорично відповідає батько.

Портрети загиблих народного меморіалу Небесної сотні на Інститутській

«Завдання історії»

Приводом для появи публікації Юрія стало завершення конкурсу проектів Національного меморіального комплексу Революції гідності. Згідно з офіційним вимогам до конкурсних проектів, меморіал повинен був використовувати «іменну» мемориализацию Небесної сотні. Нагадаємо, у конкурсі перемогла робота архитекторш Ірини Волинець і Марії Процик, яка передбачає встановлення на вулиці Інститутській стели зі 107-ма прізвищами загиблих і символічну посадку 107 декоративних лип.

Юрій Бутусов вважав, що його текст породить дискусію про те, хто дійсно стоїть увічнення як герой Майдану. «Це завдання для історії, — пояснює мотиви Юрій. — Не треба накопичувати міфи. Не треба йти радянським шляхом. Історія повинна бути достовірною наукою».

Перша корекція

В історії списку Небесної сотні був прецедент виключення людини з мартиролога.

32-річний В’ячеслав Ворона помер внаслідок важких травм голови березня 2014 року після того, як 22 лютого 2014 року його побили в одному зі «спальних» районів Києва. На підставі інформації, отриманої від друзів В’ячеслава, волонтери Майдану внесли чоловіка в список загиблих як жертву «титушек».

У травні 2015 року суд виніс вирок у справі вбивства Ворони. Правоохоронці встановили, що чоловік помер в результаті бійки, викликаної побутовим конфліктом в комп’ютерному клубі. Суд засудив вбивцю до 8 років в’язниці.

Частина вулиці Інститутській у 2015 році перейменували в Алею героїв Небесної сотні

Кримінальна справа виглядала досить просто. Підозрюваного затримали через два дні після смерті жертви. Досудове розслідування у короткі терміни встановила обставини злочину і особистий мотив вбивці. Незважаючи на очевидність доказової бази, в листопаді 2014 року Ворону включили в список з 99 осіб, удостоєних Президентом звання «Герой України» (посмертно). Лише після того, як указ глави держави став публічним, історія цього конкретного події стала об’єктом суспільного інтересу.

«Очевидно, що такі справи мають бути ретельно перевірені. Треба, щоб усі обставини були представлені, було проведено слідство, було судове засідання — і вже тоді на розгляд суду такі речі повинні виноситися», — сказав тодішній заступник глави АП Ростислав Павленко.

Українське законодавство не передбачає відкликання звання «Герой України».

Від Майдану до Донбасу

Список Героїв Небесної сотні охоплює імена, які загинули в досить широкому часовому відрізку, що не обмежується тільки тривалістю Революції переваги: мартиролог включає людей, які померли через кілька днів або тижнів після Майдану. Подібно, цей список обмежений локацією самого Майдану. Переважно саме в тих випадках, коли людина гинула по завершенні революції і за межами протестних локацій, розслідування обставин смерті є найбільш складним.

Юрій Бутусов, систематизуючи інформацію щодо розслідування, розділив офіційний список на сім категорій.

Зокрема, він виділив в окрему категорію жертв «російської весни», які першими впали в Донецькій області в березні-квітні 2014 року: Юрія Дяковского, Юрія Поправку, Володимира Рибака, Дмитра Чернявського. На той момент їх смерті трактували як продовження втрат Майдану, хоча сьогодні очевидно, що хлопці стали першими жертвами вже війни.

Акція «Промені переваги» над Інститутській

Згідно з інформацією Юрія Бутусова, сім осіб слід ідентифікувати як учасників революції, померлих внаслідок не пов’язаних з участю в протестах причин.

Ще вісім осіб (у тому числі і Ворона) — це громадяни, які не були учасниками революції і померли з різних причин, не пов’язаних з революцією.

«Встановлено кілька померлих, загибель яких ніяк не пов’язана з діями міліції, — розповідає Бутусов. — Самогубство: помер на Майдані. Ще один випадок, теж на Майдані: причину навіть не хочу говорити … Навіщо їх записувати в герої? Це приниження вчинку тих, хто йшов під кулі. Вибачте, я не можу до цього байдуже ставитися», — пояснює Юрій.

Генеральна прокуратура відмовила редакції Z в доступі до інформації про результати розслідування цих найменш досліджених і найменш описаних епізодів. У відповіді на наш запит Генпрокуратура повідомила, що ці відомості належать до таємниці слідства», і «надати її (інформацію — Z) немає можливості».

Враховуючи те, що прокуратура виявилася скутою процесуальними (або якимись іншими) обмеженнями, нам доводиться користуватися іншими, наявними джерелами інформації.

Фахівці ООН використовували в доповіді іншу категоризацію, ніж Цензор.НЕМАЄ. Крім того, і моніторингова місія, і Бутусов висловили однакові сумніви щодо 15 прізвищ.

Глава місії ООН Фіона Фрейзер під час презентації доповіді

Деякі ремарки зі звіту місії: «помер від переохолодження, не пов’язаного з протестами», «помер від гнійної пневмонії», «померла від анафілактичного шоку, викликаного ін’єкцією знеболюючого для лікування порізи на руці, який вона отримала на польовій кухні на Майдані».

«Ми не маємо морального права»

… Ми розмовляємо з жінкою, яка втратила чоловіка 20 лютого 2014 року на Інститутській. Чоловіку вистрілили в груди — він не мав шансів вижити.

Питання про верифікації списку Героїв Небесної сотні не збуджує в нашій співрозмовниці негативних емоцій. Вдова вважає, що заради майбутніх поколінь було б правильно вивчити, хто і за яких обставин загинув.

У той же час наша співрозмовниця відкидає питання про те, чи могли б сім’ї ініціювати верифікацію списку самостійно. На її думку, це справа тільки правоохоронців. «Є прокуратура, є слідчі органи. Визначати, хто має, а хто не повинен бути, хто де загинув … Ми не маємо ні морального, ні будь-якого іншого права говорити, що це герой, тому що він був тут, а цей був там, тому він не герой. Будь-який інший, але точно не сім’ї», — заявляє вона.

Іноді здається, що їх спільнота можна назвати не «сім’ї», а «сім’я».

Вдова героя зізнається: у минулі роки було так багато клопоту, «що сім’ї тільки зараз починають вивчати, хто яке місце мав під час подій революції гідності».

Указ

Акції, проведені на першу річницю початку революції гідності, стали одним з найбільш резонансних епізодів боротьби сімей Небесної сотні за свої права. В той день, 21 листопада 2014 року, у народного меморіалу на вулиці Інститутській зібрався пікет. Люди намагалися освистати президента. Сім’ї зустрілися з Петром Порошенком, вимагаючи визнання для загиблих, правосуддя для злочинців і підтримки для себе.

В кінці важкого дня прес-служба Президента повідомила: глава держави вирішив вручити звання «Герой України» всім з Небесної сотні. В той же день, 21 листопада, з’явився відповідний указ.

Z намагався дізнатися в Адміністрації Президента подробиці підготовки указу. Департамент державних нагород АП повідомив, що документи готували в передбачений процедурою спосіб, на підставі подань від Київської та обласних державних адміністрацій.

Отриманий з АП відповідь означає, що Банкова за один день встигла: прийняти вольове рішення про необхідність нагороджень, домовилася з державними адміністраціями про офіційних уявленнях, оформила відповідний указ. Без верифікації. Без вивчення матеріалів справ. Під тиском вулиці.

Пікет біля народного меморіалу Небесної сотні 21 листопада 2014 року

Загалом, 21 листопада 2014 року Президент присвоїв звання «Герой України» 99 особам. У наступні роки список поповнився ще сімома людьми. Також дві людини отримали Орден Героїв Небесної сотні. Отже, в цілому державними орденами удостоєні 108 осіб саме як загиблі учасники революції.

Згідно інформації, яку редакція Z отримала від Міністерства соціальної політики, до реєстру осіб, родини яких мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави, увійшло 108 прізвищ. Станом на лютий 2019 року 106 сімей отримали виплату у повному розмірі (1 млн грн), 2 сім’ї — частково.

Прізвище Ворони зі списку вилучили.

«Ми багато сперечалися»

Володимир Бондарчук втратив батька вранці 20 лютого. Батько виносив поранених на Інститутській. Сергія Бондарчука був смертельно поранений кулею під Жовтневим палацом …

Володимир очолює громадську організацію «Батьківщина героїв Небесної сотні». Він запевняє: сім’ї та правоохоронці провели не одну зустріч на тему розслідування смертей на Майдані. Під час зустрічей піднімали також питання відповідності списків.

«Є багато думок, — говорить Бондарчук у коментарі Z. – За ці роки на цю тему багато сперечалися; спілкувалися і з парамедиками, і з пораненими … У Юрія Бутусова є власна думка, у мене теж є власна думка — в кожного з причетних є власні думки, хто повинен бути в Небесній сотні. На даний момент держава визначила, кого вважати гідним, причетним до революції гідності», — зазначає голова організації.

Володимир Бондарчук під час протесту під судом

Двоє джерел теж повідомили в розмовах з Z: зацікавлені сторони дійсно проводили дискусії на тему верифікації списку. Про це нам повідомив, зокрема, директор Музею Революції гідності Ігор Пошивайло і один з адвокатів сімей, що побажав зберегти анонімність (адвокат відмовився коментувати цю тему, вважаючи, що публічні обговорення можуть кинути тінь на всю Небесну сотню).

За словами Володимира Бондарчука, початковий список складали на підставі інформації від майданівських волонтерських організацій. Серед організацій він згадує про співтовариство «Євромайдан SOS» і Рада сотників Майдану.

«Держава в особі правоохоронних органів як раз і повинно було з’ясувати ці моменти, — відповідає Бондарчук. — Такі висновки повинні були робити, власне, або Генеральна прокуратура, або компетентний орган, який проводив досудове розслідування — про те, чи є лі причетність до Революції гідності чи ні. Я не виключаю такої можливості (уточнення списку)», — говорить Бондарчук.

Незважаючи на те, що кілька співрозмовників заявили Z про очікуванні останнього слова від органів слідства, самі правоохоронні відомства залишилися в стороні процесу.

Наприклад, Кабінет Міністрів ще в 2014 році прийняв постанову «Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях протесту …», якою припустив, що перелік сімей з правом на державну компенсацію буде стверджувати Міністерство соціальної політики за погодженням з Міністерством охорони здоров’я та Генеральною прокуратурою. Штука, звичайно, не в самих компенсації, а механізм верифікації. Z вдалося з’ясувати, що Генеральну прокуратуру залучили до цього процесу тільки з 11 січня 2018 року.

Отже, на момент присвоєння звань «Героїв України» прокуратура цими питаннями не займалася. Зрештою, досвід Ворони, якого нагородили при заарештованому вже вбивці, це підтверджує.

Між революцією і війною

У розмові з Володимиром Бондарчуком ми переходимо до більш конкретних прикладів. Починаємо з найбільш суперечливих історій. Обгрунтовано лі прідержіваться концепції, що Дяковскій, Поправка, Рибак і Чернявський належать до Небесної сотні? Вони, безсумнівно, герої — але чому б не почитати їх як перших жертв українсько-російської війни в Донбасі?

Бондарчук відповідає: всі четверо підтримували Майдан, брали участь у протестах; Дяковскій отримав поранення під час зіткнень в Києві. «Однозначно, ці люди заслуговували нагородження», — зазначає голова організації.

Володимир Рибак під час акції патріотів в Донеччині

За його словами, привласнення «Героїв» чотирьом загиблим на Донбасі допомогло забезпечити сім’ї належною підтримкою і вирішити їх соціальні проблеми.

“Коли батьки, рідні хлопців прийшли до нас, була така ситуація, що їх “до війни” зараховувати ніхто не хотів. Ніхто не виділив окремий історичний відрізок, розташований між війною і революцією. Власне із-за того, що вони були тісно пов’язані з революцією гідності, ми і вважали, що так буде правильно. Можливо, комусь здається, що це було неправильно … Держава повинна була їх відзначити. Вони гідні того, щоб називатися Небесної сотнею», — відповідає Бондарчук.

З важким серцем

Складніше дискутувати про тих летальних випадках, коли медики діагностували ненасильницькі причини смерті: ішемічну хворобу серця та ін

«Наведу приклад: газові отруєння, — пояснює Бондарчук. — довести причинно-наслідковий зв’язок дуже важко. У нас є громадська організація, яка відстоює права потерпілих на Майдані. Під її опікою приблизно 60 осіб, які зазнали шкоди для здоров’я через отруєння і використання невідомих хімічних речовин на Майдані. Експертиза, дослідження — пройти цей шлях дуже непросто».

Продовжуючи сказане Володимиром, ми згадаємо про двох героїв, загиблих 18 лютого 2014 року — Якова Зайка і Антоніну Дворянец. Кожен, хто стежив за Майданом, пам’ятає ті страшні кадри з Інститутської — бездиханні тіла на мішках барикади після штурму силовиків … Згідно інформації зі звіту місії ООН, клінічної причиною смертей Зайчик і Дворянец була серцева недостатність, коли ж очевидно, що вони померли саме в результаті насильства.

Ще складніше говорити про тих летальних випадках, коли жертви самі викликали ускладнення стану здоров’я, ігноруючи потребу звернутися до медиків. Згідно інформації, отриманої Z від одного з волонтерських середовищ, таких випадків було декілька (як і раніше, ми не називаємо прізвищ).

З одного боку, ці померлі начебто і міцно пов’язані з історією Майдану, з іншого — потрібно вшановувати як героїв? Взагалі питання про те, кого залишити в Небесній сотні — вже не просто правоохоронний, але і морально-філософський. Почитати всіх жертв? Або виключно тих, хто загинув у протистояннях, в мучеництві, від куль, ударів, тортур?

Мати В’ячеслава Веремія на судовому засіданні

За п’ять минулих років Українська держава змушена придбала великий досвід у політиці пам’яті та вшанування. Кожен воїн, що став на Донбасі, удостоюється почестей, незалежно від причин смерті. При цьому командування чітко ідентифікує втрати бойові і небойові. Частина загиблих подається до державних нагород за мужність. І тільки виняткові отримують звання «Героя України».

Музей потребує правди

Він підкреслює: у складеному ним списку є і люди, які не мають ніякого відношення до Майдану.

«Звичайно, цей список вже є фактом, що велика кількість вже отримало звання «Героя України», — продовжує Бутусов. — Але давайте зробимо так, щоб хоча б музей був історичним. Музей вимагає правди, за визначенням», — закликає він.

Володимир Бондарчук каже, що в організації не ділять «майданівців» на тих, хто героїчно загинув, а хто ні. «Є різні випадки. Але формально ми виходимо з того, що є докази безпосередньої участі у Майдані, постійно висловленої позиції. А хто героїчно загинув або не-героїчно — нехай визначає народ», — відповідає Бондарчук.

Взимку на Інститутській встановили огорожу для початку робіт по зведенню музею

Вже в кінці розмови Бондарчук визнає: деякі питання дійсно відкриті. «Наскільки мені відомо, кілька людей загинули, але їх причетності до революції розслідування триває. Зате є ще кілька людей [поза списком], до яких зв’язок простежується. Тому, можливо, список буде коригуватися — але тільки за результатами розслідування», — резюмує Володимир.

«Виберут мі чужі люде …»

Наостанок нагадаємо собі контекст подій п’ятирічної давності. Контекст має значення, оскільки загальні суспільні настрої вплинули на формування списку саме таким способом, яким він прийшов до нас.

… Труни проходять через Майдан Незалежності. Достовірної інформації про кількість загиблих немає. Довіра до офіційних даних, які публікують МВС або Моз — відсутня.

На цьому тлі поширюються чутки про загибель десятків «майданівців» у згорілому Будинку профспілок. Люди запитують у соцмережах, як звати того, кого обезголовленим пронесли під будівлею Верховної Ради 18 лютого (насправді цей чоловік вижив, просто у нього задрался комір куртки)? Вважалося, що жертв повинно бути набагато більше. Наче їх і так не було надто багато …

У списку зниклих без вести на момент втечі Януковича було приблизно 350 чоловік. Багато людей, які протягом тієї зими втрачали зв’язок з близькими, дзвонили волонтерам на «гарячу лінію», вважаючи, що ланцюжок могла довести до Майдану.

Вдова героя, про яку ми згадували вище, каже: деякі родичі дійсно не мали ніякої інформації про своїх близьких на Майдані. Але деякі родичі, ймовірно, просто не могли змиритися з втратами, тому намагалися раціоналізувати смерті близьких, шукаючи прив’язку до протестів.

«Якщо чесно, я навіть про свого чоловіка не все знаю. Він був три місяці на Майдані — я весь цей період простежити не можу, — каже вона. — Але, можливо, ці люди були на Майдані раніше, і це така реакція послемайдановская: що він поїхав і там загинув».

Звичайно, все це коштувало перевіряти на початку … Але одним з факторів, який зумовив внекритическое ставлення до списку Небесної сотні, виявилася надмірно емоційна і недостатньо раціональна реакція суспільства. Той самий чинник зумовив і квапливість з присвоєнням сотні звань «Герой України».

Меморіал на Інститутській на початку, в 2014 році

Ще однією причиною — на жаль, поки актуальною залишається недостатній інтерес суспільства до встановлення правди про події на Майдані. Не просто на рівні гасла «Чому не сидять вбивці?», а на рівні конкретних справ. Бо що може означати теза, який стверджує, що у Будинку профспілок загинули десятки людей — а зрідка він виникає і зараз? А він означає, що автори подібних думок досі не поцікавились, які офіційні дані. Не поцікавилися, як звуть тих людей, які дійсно згоріли в профспілці. Отже, ця розповідь — не тільки помилки, а й про неувагу до історії.

Захист історії виявилася справою дуже складною. Виклики, проблеми, відповідальність ростуть.

В якості прикладу, у момент появи цієї публікації прокуратура і Музей Майдану перебувають у стані конфлікту: правоохоронці досі не завершили слідчі експерименти на Інститутській, а «музейники» прагнуть як можна швидше почати зведення меморіального комплексу. У вівторок, 19 березня, частина сімей Небесної сотні оприлюднила заяву, в якому виступила проти висадки суцільного парку біля місць розстрілів, вимагаючи зберегти ландшафт з бруківкою. При всьому цьому ми стоїмо перед перспективою приходу до влади людини, яка не має з Майданом жодної спільної історії. А минуло лише п’ять років. Пройшло вже п’ять років.

КОМЕНТАР

Директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції гідності Ігор ПОШИВАЙЛО:

— Я ставлюся до цієї проблеми виважено. Надання статусу героїв Небесної сотні, присвоєння звань «Герой України» відбувалося в певних історичних умовах — складних умовах, коли влада повинна була реагувати на біль і трагедію, коли повинна була приймати заходи. Було громадський тиск.

Я не знаю критеріїв, за яким затверджувався перелік. Спочатку було 108 осіб — зараз 107. Наскільки мені відомо, зараз близько десятка осіб розглядаються в прокуратурі [в підтвердження причетності до Майдану]. Є список місії ООН, де написана історія, своєрідне розслідування загибелі цих людей. З іншого боку, я розумію, що цей список неповний і він може поповнитися новими іменами. Все залежить від результатів офіційного розслідування. Яких на сьогодні немає.

Це не є, не було і не буде компетенцією музею — визначати, хто дійсно загинув, дійсно відстоюючи ідеали Майдану, а хто опинився там випадково. Процес йде, він триває. Думаю, заради історичної справедливості ця тема повинна привести до якогось обговорення, логічного висновку. Простої відповіді немає. З емоційної точки зору, ми розуміємо, що це дуже важко.

Що стосується музею, то ми будемо відштовхуватися насамперед від офіційної версії. Але дозволяти певні дискусії на цю тему, не залишаючись у полі стереотипне або офіційному.