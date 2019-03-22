Петро Порошенко та ММЗ. Повертаючись до витоків

Порошенко наостанок зняв санкції з Молдавського металургійного заводу”, що знаходиться на території Придністров’я. Цікаво, Петро Олексійович має частку з українського металобрухту, який на ММЗ поставлявся або ж це ностальгія по молодості?

Або Суркіси попросили, які мають частку в ММЗ? А в молодості Петро Олексійович дуже активно заробляв на аферах з ПДВ за участю цього заводу. І навіть була історія, коли порошенковский “Укрпромінвест” спіймали на постачання зброї серед металлома все на той же ММЗ.

При затвердженні нових санкцій у відповідь на агресію Росії з санкційного списку було виключено знаходиться на території невизнаного Придністров’я ВАТ “Молдавський металургійний завод”.

Про це свідчить указ президента Петра Порошенка №82/2019 від 19 березня, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони “Про застосування, скасування та внесення змін в персональні спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Санкції щодо Молдавського металургійного заводу” були введені в червні 2018 року.

Обмежувальні заходи у вигляді блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, а також заборони держзакупівель були введені строком на три роки.

Завдяки безкоштовної електроенергії, ММЗ має перевагу перед українськими металургійними підприємствами і може дозволити собі викуповувати український брухт навіть з підвищеною митом.

ММЗ був побудований в 1985 році. Його проектна потужність становила 684 тис. тонн стали і 500 тис. тонн прокату в рік.

Після збройного конфлікту в Придністров’ї на початку 90-х і відокремлення ПМР від Молдови, “Молдавський металургійний завод” відійшов під контроль холдингу “Металоінвест” російського олігарха Алішера Усманова. Також 30% часткою в ММЗ володів “Смарт-Холдинг” Вадима Новинського. У 2011 році він продав її холдингу “Метінвест” Ріната Ахметова, в якому самому Новинському належить близько 25%.

До 2015 року ММЗ продавав свою продукцію через ТОВ “Торговий дім “ММЗ”, зареєстроване в Москві, пов’язане сином колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова Олексієм.

В лютому 2015 року представники “Металоінвесту” передали 100% акцій заводу уряду ПМР.

А ось що ми писали про Порошенка і ММЗ в 2005 році. Вже тоді Петра Олексійовича цілком можна було садити. Разом з татом.

Як Порошенко ПДВ крав

Петро Порошенко, як відомо, це не тільки «Рошен», не тільки молдавська «Букурія» і не тільки будинок на Грушевського, 9. Це і видатний політик, рэволюционер, без п’яти хвилин прем’єр (в минулому), секретар РНБОУ (теж у минулому) і народний депутат (теж в прольоті). Однак, мало хто знає, що Петро Порошенко не тільки «шоколадний», але і дуже навіть металевий. У сенсі, робив гроші на металобрухт. Імператор Веспасіан був не прав. Гроші таки пахнуть. А первинно-накопичений капітал – відверто смердить. А металевий бізнес Порошенка – просто смердить.

Ця історія почалася в лютому 2001 року в Києві. Точніше, в центральному офісі ТОВ «Укрпромінвест-АВТО». Це ТОВ входить до складу концерну «Укрпромінвест», Генеральним директором якого, як відомо значиться Олексій Іванович Порошенко, тато нашого персонажа. Однак, всім зрозуміло, що хитру схему неправедного збагачення винайшов саме Петро Олексійович. За цією схемою, «Укрпромінвест-АВТО» закуповувало за фіктивними договорами купівлі-продажу непридатні до використання металообробні верстати за завищеною в сотні разів ціною. Верстати закуповувалися у підприємств «Стройэксим», «Укртехноком» і «Донтраст». Потім ці ну дуже дорогі, але даремні верстати, а точніше – натуральний металобрухт за посередництва підприємств «Титан», «Торі» і «Росьэкспорт» за фіктивними договорами купівлі-продажу продавалися закордонним офшорним фірмам. При цьому фактичним одержувачем «золотих» верстатів було ЗАТ «Інвент», зареєстроване в місті Рибниця в Придністров’ї. Там на верстати складалися нові документи, в яких вказувалася вже справжня ціна вантажу, який фактично був металобрухтом. Вантаж розмитнювався як металобрухт і прямував для переплавлення на «Молдавський металургійний завод». За Фрейдом «жадібність – це сублімація сексуального задоволення, одержуваного від затримування в собі фекальних мас.» Це дуже шкідливе для здоров’я якість, майже хвороба. Петро Олексійович нею явно страждає. Тому що бажав отримати вигоду не тільки з продажу металобрухту, але ще й отримував з рідної країни повернутий ПДВ за цей металобрухт, оцінений майже як золоті злитки. Але жадібність шкідлива не тільки для прямої кишки, але і для репутації. У лютому 2003 року працівники міліції затримали три вагони з металообробними верстатами, які належали й експортувалися «Укрпромінвест-Авто». Задекларована вартість затриманих верстатів становила 11 мільйонів гривень, з них ПДВ, яке незаконно хотіли отримати зловмисники – становив 2 мільйони гривень. Судова експертиза, однак, встановила, що реальна вартість трьох вагонів поламаних верстатів склала 200 тисяч гривень. Тоді ж, у лютому 2003 року з цього приводу було порушено кримінальну справу за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами в особливо великих розмірах. У ході розслідування було виявлено 17 аналогічних фіктивних експортних операцій, які були здійснені протягом 2001 – 2003 років посадовими особами «Укрпромінвесту» і фірмами, які брали участь у незаконному відшкодуванні ПДВ з держбюджету. Примітно, що відшкодовані таким чином суми посадові особи «Укрпромінвест-АВТО» відображали в декларацію з ПДВ як податковий кредит, зменшуючи таким чином податкові зобов’язання цього підприємства перед бюджетом.

Подібні афери сім’я Порошенка проводила з періодичністю 1-2 рази на місяць ,міняючи при цьому комісіонерів, офшорки, транзитні та фіктивні підприємства. З 2001 по 2003 рік за цією схемою Порошенко незаконно повернув з бюджету понад 25 мільйонів гривень. А якщо точніше ,на суму 25 902 108 грн. 94 копійки.

Варто також зауважити, що в ході цих операцій Порошенко і не тільки крали ПДВ з худого українського бюджету ,не тільки підробляли фінансові документи, але і займалися контрабандою, переправляючи за кордон під виглядом верстатів звичайний металобрухт.

У своїх шахрайських операціях Порошенко задіяв не тільки українські, молдавські, але і російські фірми, зокрема ТОВ «Трастэнергопласт», «Совтранстерминал», «Агротехинвест», «Республіканський універсальний акціонерний комерційний банк «ВІЗА», «Акціонерний комерційний банк «ЮНИКБАНК», «СРБИНБАНК», «Комерційний інвестиційний промислово-енергетичний банк», «Європейський трастовий банк», ТОВ «Стандарт РУ», ТОВ «Джиффер» та інші. Не виключено, що вкрадені Порошенко з українського бюджету гроші пливли не тільки на рахунки офшорних фірм, але також осідали і в Росії.

Послугами «Шияна» користувалися такі відомі фірми, як наприклад ЗАТ «Укрнафтогаз», «Запорізька кондитерська фабрика», донецьке «Вугледобувне підприємство фірма «Карбон», «Донецький казенний завод хімічних виробів», «Харківський підшипниковий завод», дніпропетровський «Завод «Павлоградхіммаш», «Укрпромсервіс».

Примітно також, що Порошенко цікавився не тільки аферами з ПДВ, але і махінаціями з фальшивими винними етикетками, «дикими системами» регулювання газу і навіть з «дикими сплавами кольорових металів». По останньому епізоду, до речі СБУ в свій час затримало представників «Укркристалмета» при спробі контарбанды в Бориспільському аеропорту.

Кримінальну справу за всім цим художества досі припадає пилом без руху у ДПАУ, а Петро Порошенко витійствує на партійних з’їздах і чекає високих призначень. Правда, є у Порошенка кілька неприємних проблем. Партнерами по ПДВ-кидків у Придністров’ї у Петра Олексійовича були якісь представники чеченського народу, яких Порошенка через патологічної жадібності наостанок здорово «кинув». Петя пішов у «революцію», але претензії, чи знаєте, залишилися. Крім того, у зв’язку з участю в гнилому бізнесі Порошенко російських фірм, останнім часом цією справою зацікавилися російські правоохоронні органи. І зараз в Росії ведеться активне розслідування діяльності невдалого українського прем’єра.