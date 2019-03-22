В Астані затримали десятки противників перейменування міста

Столицю Казахстану хочуть перейменувати в Нурсултан.



У столиці Казахстану поліція затримала кілька десятків людей, які зібралися, щоб висловити свою незгоду з перейменуванням Астани в Нурсултан.

“Вранці люди почали збиратися біля торгового центру Шапагат, заворушень не було. Вони мирно стояли, спілкувалися… Близько 60 осіб було затримано поліцією”, – сказав співрозмовник агентства.

Казахське інтернет-видання Влада повідомляє, що була затримана журналіст Радіо Азаттик Світлана Глушакова. В даний час телефонні номери Глушаковой відключені.

Також видання повідомляє про затримання в Алмати. Близько 20 осіб було затримано на перетині вулиць Панфілова та Гоголя в центрі міста. Ні в кого з затриманих не було транспарантів, як мінімум у однієї людини були при собі сині кульки.

В Алмати операторам також заважали знімати затримання.

Затримання відбулися після того, як група людей дала коментарі в прямому ефірі Радіо Азаттик. Люди висловлювали невдоволення ідеєю перейменування Астани.

Напередодні повідомлялося, що в Астані поліція затримала близько 20 осіб, які протестували проти перейменування міста в Нурсултан – на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував перейменувати Астани на честь колишнього глави держави Нурсултана Назарбаєва, який оголосив про складення президентських повноважень.

У той же день парламент Казахстану схвалив перейменування столиці з Астани в Нурсултан.