У Москві померла відома радянська актриса

У Москві на 94-му році життя померла російська і радянська актриса театру і кіно Маргарита Жарова.

Про це повідомили на сайті Союзу кінематографістів РФ.

Артистка пішла з життя 21 березня. Причина смерті актриси не розкривається. Відомо, що останні роки вона важко хворіла.

Маргарита Жарова за свою кар’єру зіграла більш ніж в 70 фільмах. Вона запам’яталася за ролями в таких картинах, як «Молода гвардія», «Добрий ранок», «До Чорного моря», «Непіддатливі», «Кар’єра Діми Горіна», «Казка про втрачений час», «Карнавал», «На семи вітрах» та іншим.

Кар’єру в кіно Жарова закінчила в середині 80-х, знявшись у картині «той, що Йде слідом».