«Фашист» Порошенко миліше Кремлю будь-якого нового президента — Боровий

Залежність Порошенко від корумпованих силовиків, прагматичних олігархів, які заробляють на війні, від бандитів, які ” кришують бізнес в Україні — шлях у бік Путіна.

Цікаво поміркувати, що буде в Україні, якщо президентом стане Володимир Зеленський або Юлія Тимошенко. Чи все залишиться, як було. У чому насправді зацікавлений Кремль в Україні?

Навчившись читати установки пропагандистської кампанії Кремля, легко читаються установки адміністрації президента України, які транслюються через своїх порохоботов — «коней на переправі не міняють», «Порошенко чи Путін (при будь-якому іншому виборі народу)» та інша нісенітниця.

І звичайно ж Тимошенко продасть Україну, а Зеленський стане на коліна перед Путіним.

Але відповідь на ці питання треба шукати не в Україні, а в Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії і на окупованому Сході України. І, тим більше, в Криму.

Що там буде, якщо включиться механізм демократичних виборів і главою контрольованого регіону стане той, кого обере народ чи хтось із місцевої еліти?

Кремль вже кілька разів показав, що не допустить зміни навіть одних бандитів на інших. А раптом?

«Фашист» Порошенко миліше Кремлю будь-якого нового президента.

Тим більше, що Путіна і Порошенко об’єднує ненависть до спільного ворога — Михайлу Саакашвілі.

Кремль не хоче втратити свій улюблений механізм впливу в Україні — корупцію.

Навіщо Кремлю нова молода армія України, очолювана молодими генералами, які пройшли навчання у West Point і не торгують зброєю по всьому світу, коли в самій Україні йде війна?

Навіщо Кремлю нова СБУ, яка, як в Грузії, звільнить всіх однокласників Путіна у КДБ?

Навіщо Кремлю реформи в Україні, пропоновані Саакашвілі, які зроблять Україну сильною європейською державою?

Навіщо Кремлю і Порошенка в Україні четверта влада — вільна преса.

Головний інструмент демократії — відкрита політична конкуренція, регулярна зміна влади.

Залежність Порошенко від корумпованих силовиків, прагматичних олігархів, які заробляють на війні, від бандитів, які ” кришують бізнес в Україні — шлях у бік Путіна.

Путін створив у Росії пропагандистські інструменти, фабрики тролів давно.

Українським фабрикам тролів, порохоботам, тільки рік.

Погана стабільність потрібна тим, хто будує тисячолітній Рейх.

Молодої демократії потрібні зміни.