«Фашист» Порошенко миліше Кремлю будь-якого нового президента — Боровий

Залежність Порошенко від корумпованих силовиків, прагматичних олігархів, які заробляють на війні, від бандитів, які ” кришують бізнес в Україні — шлях у бік Путіна.
Цікаво поміркувати, що буде в Україні, якщо президентом стане Володимир Зеленський або Юлія Тимошенко. Чи все залишиться, як було. У чому насправді зацікавлений Кремль в Україні?
Навчившись читати установки пропагандистської кампанії Кремля, легко читаються установки адміністрації президента України, які транслюються через своїх порохоботов — «коней на переправі не міняють», «Порошенко чи Путін (при будь-якому іншому виборі народу)» та інша нісенітниця.
І звичайно ж Тимошенко продасть Україну, а Зеленський стане на коліна перед Путіним.
Але відповідь на ці питання треба шукати не в Україні, а в Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії і на окупованому Сході України. І, тим більше, в Криму.
Що там буде, якщо включиться механізм демократичних виборів і главою контрольованого регіону стане той, кого обере народ чи хтось із місцевої еліти?
Кремль вже кілька разів показав, що не допустить зміни навіть одних бандитів на інших. А раптом?
«Фашист» Порошенко миліше Кремлю будь-якого нового президента.
Тим більше, що Путіна і Порошенко об’єднує ненависть до спільного ворога — Михайлу Саакашвілі.
Кремль не хоче втратити свій улюблений механізм впливу в Україні — корупцію.
Навіщо Кремлю нова молода армія України, очолювана молодими генералами, які пройшли навчання у West Point і не торгують зброєю по всьому світу, коли в самій Україні йде війна?
Навіщо Кремлю нова СБУ, яка, як в Грузії, звільнить всіх однокласників Путіна у КДБ?
Навіщо Кремлю реформи в Україні, пропоновані Саакашвілі, які зроблять Україну сильною європейською державою?
Навіщо Кремлю і Порошенка в Україні четверта влада — вільна преса.
Головний інструмент демократії — відкрита політична конкуренція, регулярна зміна влади.
Залежність Порошенко від корумпованих силовиків, прагматичних олігархів, які заробляють на війні, від бандитів, які ” кришують бізнес в Україні — шлях у бік Путіна.
Путін створив у Росії пропагандистські інструменти, фабрики тролів давно.
Українським фабрикам тролів, порохоботам, тільки рік.
Погана стабільність потрібна тим, хто будує тисячолітній Рейх.
Молодої демократії потрібні зміни.