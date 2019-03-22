Луценко збрехав, звинувачуючи посла США. Докази

Центр протидії корупції заявляє, що генпрокурор Юрій Луценко сказав неправду, коли заявляв про нібито передачу йому послом США Марі Йованович списку «недоторканних».

«Це єдиний документ, який надав журналістам генпрокурор на підтвердження своїх слів про так званому списку «недоторканних». Однак підписаний він був ще задовго до призначення Марі Йованович і стосувався сфабрикованої справи, що свого часу визнавав і сам Луценко», — йдеться в повідомленні.



Мова йшла про кримінальному провадженні за фактом нібито розкрадання коштів Центром протидії корупції, яке 16 березня 2016 року почав так званий департамент Кононенко-Грановського.

Тоді слідчі шукали 4,4 мільйона доларів коштів американських платників податків, які, за їх версією, повинні були піти на реформу ГПУ. У ЦПК запевняють, що жодних коштів навіть не отримували.

«ГПУ в той час не хвилювали факти відсутності будь-яких претензій з боку уряду США про зникнення коштів американських платників податків в Україні. Оскільки ЦПК ніколи не займався реформою прокуратури, це кримінальне провадження було банальним незаконним приводом для слідчих отримати доступ до банківських рахунків, операцій, фінансових та бухгалтерських документів організації», — йдеться в повідомленні.

У ЦПК додали, що 4 квітня 2016 року заступник голови місії посольства США Джордж Кент направив лист заступника генпрокурора Віктора Шокіна Юрію Столярчуку від імені тодішнього посла Джеффрі Паятта з роз’ясненням щодо фейкового справи про розкрадання коштів на реформу ГПУ.

«Саме цей лист і передав американським журналістам Луценко в березні 2019 року», — відзначають антикорупціонери.

У ЦПК додали, що навіть після офіційних підтверджень від американського уряду про те, що ніякі кошти не зникали, ГПУ все одно ще отримала 11 постанов про тимчасовий доступ до документів організації, її контрагентів і донорів.

А Столярчук навіть планував допитати у цій справі тодішнього посла Джеффрі Паятта.

Антикорупціонери нагадали, що Луценку призначили на посаду генпрокурора 12 травня 2016 року і в той же день у Верховній Раді, він заявив, що справи проти ЦПК є «настільки дебільними, що вони просто ганьблять Генеральну прокуратуру України».

30 травня 2016 року справа в ГПУ закрили у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Марі Йованович приступила до обов’язків посла США в Україні 29 серпня 2016 року.

«Тобто перша зустріч посла Йованович з генпрокурором Луценка не могла виникнути раніше 29 серпня 2016 року, коли «дебільне» кримінальне провадження, яке «порочить Генеральну прокуратуру України» вже було закрито», — підсумували в ЦПК.