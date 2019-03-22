Запорізькі правозахисники вимагають реформування прокуратури на місцях

У Києві відбулася прес-конференція, метою якої було привернути увагу суспільства до необхідності реформування прокуратури на місцях.

У заході взяли участь прокурор і екс-керівник Запорізької місцевої прокуратури Роман Мазурик, правозахисник і громадський активіст Артем Фоменко, правознавець Богдан Горбань, а також громадський активіст Олена Балаба.

«Ми вимагаємо від керівніцтва Генеральної прокуратури звернути увагу на те, що відбувається на місцях. Наприклад, у Запорізькій області. Молодим кадрам, які дійсно хочуть змінити країну, не дають працювати», — заявив прокурор Роман Мазурик.

За словами правника, 22 лютого його звільнили з посади керівника Запорізької прокуратури, не маючи на це підстав. Причиною свого звільнення він вважає те, що в Україні прокуратура працює все ще за старою радянською системою, «яка обслуговує інтереси високих чиновників». Саме тому прокурор розробив проект реформування прокуратури, який, як він наголошує, що не потребує зміни діючого законодавства.

«Мною розроблено пілотний проект, який можна запровадити в Запорізькій області, а потім провести по всіх областях країни. Зокрема, він стосується зміни структурних підрозділів обласних прокуратур та розподілення функцій між процесуальними прокурорами. Ми маємо показати реальні результати для того, щоб люди не несли хабарі у конвертах, а сплачували податки та наповнювали бюджет. Прокуратура — не інструмент для пресингу підприємців, а орган захисту їхніх прав», — сказав Роман Мазурик.

До того ж, на думку правозахисника Артема Фоменка, суспільство вже дозріло до справжніх реформ у прокуратурі.

«Реформа поліції викликає багато питань, але створена абсолютно нова патрульна поліція. Судова реформа проходити під серйозним наглядом громадськості, тому зараз вже можна бачіті перші результати: суди працюють. Але ми не можемо сказати теж саме про прокуратуру – тут залишилася стара система. Ми вимагаємо показати нам дії і результати», — заявив він.

Про необхідність забезпечення довіра до прокуратури в Україні заявила й громадська діячка Олена Балаба.

«Ми вже користуємося багатьма відкритими базами та ресурсами: наприклад, Youcontrol та Prozorro. Будь-яка людина може відкрити інтернет та прочитати електронну декларацію чиновника. Прокуратура теж має бути відкритою та прозорою, щоб люди почали їй довіряти», — сказала вона.

Водночас, на думку правознавця Богдана Горбаня, для оновлення цього правоохоронного органу необхідною є не лише консолідація молодих кадрів з громадськістю, а й підтримка міжнародних партнерів.

«Є підтримка громадськості, є нові люди в системі прокуратури на місцях, які готові працювати заради людей. Тому треба негайно змінювати стару номенклатурну систему, щоб вона припинила знищувати прогресивні кадри на місцях –звільняти, не маючи на це законних підстав, чи доводити їх до того, що вони будуть вимушені самі залишати органи прокуратури. Через це прокуратура не може довести певні кримінальні провадження до кінця, тому що не вистачає кваліфікації або людського ресурсу. Найчастіше це закінчується тим, що справи роками «зависають». Нам потрібна консолідація молодих прокурорів з громадськістю та підтримка міжнародних партнерів, щоб справжні реформи нарешті відбулися в Україні», — вважає правознавець.

Учасники заходу стверджують: сьогодні органи прокуратури на місцях вже готові до змін. Суспільство вимагає, «щоб з «карательних» органів було створен правоохоронні органи європейського зразка, які захищатимуть права громадян і робитимуть все, щоб поліція та інші державні служби діяли відповідно до законів України, а не «договорняками».

За словами Романа Мазурика, він судитися, щоб повернутися на посаду керівника Запорізької прокуратури й далі боротися за реформу.

Степан Семенів