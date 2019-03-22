Дуже скоро почнеться великий драп, готуємося ловити упирів — Семенченко

І «жителі по-новому» спробують винести з країни все, що не було вкрадено до них Януковичем. У камазах, літаках, візках і на ослах…

Ля-ля. Бла-бла-бла, димові завіси, палкі заяви. Розмовляємо, сміємося, сперечаємося. Але головне — інше. Дуже скоро почнеться ВЕЛИКИЙ ДРАП (його вже дупою відчувають особливо чутливі).

Звідти і раптове прозріння Юрія Віталійовича).

І «жителі по-новому» спробують винести з країни все, що не було вкрадено до них Януковичем. У камазах, літаках, візках і на ослах…

А потім цей драп відгукнеться у вигляді курсу долара, нових позамежних тарифів, ще більш кабальних кредитів МВФ і зубожіння українців.

Так що готуємося ловити і транспортувати упирів на Лук’янівку.