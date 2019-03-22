У британців масово почалися психологічні проблеми через Brexit

Лише у 26% Brexit не викликав емоцій.



Близько 40% дорослих британців відчували безпорадність, гнів або хвилювання протягом останнього року через Brexit.

Дослідження показало, що з-за Brexit 43% британців часто відчувають безпорадність, 39% фіксували у себе напади гніву, ще 38% відчували хвилювання.

Близько 26% опитаних заявили, що вихід Британії з ЄС не викликав у них особливих емоцій в останні 12 місяців.

17% заявили, що Brexit викликав у них “високий рівень стресу”, а у 12% виникли проблеми зі сном.

Позитивні емоції передчуття Brexit викликало у незначного числа опитаних: надію відчували 9%, щастя – 3%, упевненість – 2%.

Нагадаємо, ЄС погодився перенести вихід Британії на 22 травня, якщо британський парламент наступного тижня проголосує за угоду про Brexit.

Якщо ж Палата громад не зможе проголосувати або в третій раз відхилить угоду, Великобританія отримає час до 12 квітня, щоб вибрати, як вона буде діяти далі.