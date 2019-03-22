Підприємство «Укроборонпрому» втратить десятки мільйонів: подробиці

Одне з підприємств «Укроборонпрому» може втратити десятки мільйонів гривень із-за ліквідації приватного банку.

ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування» загрожує великий фінансовий збиток від ліквідації «Імексбанку».

У 2014 р. незважаючи на рекомендації «Укроборонпрому» про співпрацю з державними банками, ДП продовжило угоду про розміщення 2,1 млн дол. у приватному фінустанові.

На жаль, але в 2015 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про банкрутство «Імексбанку».

«Центру кораблебудування» повідомили, що сума акцептованих (прийнятих – прим. ред.) вимог з урахуванням курсових різниць становить 47,7 млн грн. Гроші просто зависли.

Досить передбачувано, що у підприємства почалися фінансові проблеми.

Крім того, ДП не компенсували 1,3 млн грн видатків за об’єкт катери секретного проекту 58165.

Загальна ж сума некомпенсованих витрат становить 7 млн. грн.

Центр кораблебудування: коротке зведення

Державне підприємство створено у 1975 р. у Миколаєві. У 1992 реорганізовано в «Дослідно-проектний центр кораблебудування». Незважаючи на кризу, ДП продовжила свою роботу по конструюванню бойових суден. З 2005 р. займається розробкою кораблів класу «корвет».

А яке майбутнє чекає Центр — покаже час.