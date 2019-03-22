Де в Україні найчистіші річки

Найбільш чистими річками України вважаються карпатські ріки Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.
Якість води ці водойми зберігають за рахунок того, що формуються високо в горах, де мінімальна кількість джерел забруднення.
В той же час найбільш забрудненими є водойми у Київській, Львівській і Хмельницькій областях — через скидання стічних вод комунальними підприємствами.
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Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
«Навколо Світу. Україна» називав 5 причин відпочити на Закарпатті.
За матеріалами «Кореспондент»
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