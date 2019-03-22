Де в Україні найчистіші річки

Найбільш чистими річками України вважаються карпатські ріки Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

Якість води ці водойми зберігають за рахунок того, що формуються високо в горах, де мінімальна кількість джерел забруднення.

В той же час найбільш забрудненими є водойми у Київській, Львівській і Хмельницькій областях — через скидання стічних вод комунальними підприємствами.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

«Навколо Світу. Україна» називав 5 причин відпочити на Закарпатті.

За матеріалами «Кореспондент»

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