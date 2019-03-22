Гереги претендують на купівлю аграрних активів “Оболоні”

Агрокомпанія співвласників мережі гіпермаркетів Епіцентр-К та Нова лінія Олександра та Галини Герег Агрохолдинг 2012 має намір придбати аграрні активи великого виробника пива і безалкогольних напоїв “Оболонь” Олександра Слободяна у Хмельницькій області.

Відповідна інформація міститься в матеріалах Антимонопольного комітету.

Гереги претендують на купівлю понад 50% голосів у вищому органі управління декількох підприємств.

АМКУ може видати дозвіл на придбання активів у вигляді цілісного майнового комплексу. Мова йде про заготівельно-перевалочної бази і Закупянском комбікормовому заводі в смт Закупне Хмельницької області. Також в числі купованих активів може виявитися частка в статутному капіталі Агрофірма імені Д. Слободяна в селі Іванківці Хмельницької облвсти.

Це забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Агрохолдинг 2012 створено у вересні 2015 року. Його бенефіціарами через венчурний фонд Оферент числяться Галина та Олександр Гереги. Для позначення свого агробізнесу Гереги вживають назву Епіцентр Агро.