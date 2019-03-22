Названа “столиця” вживання наркотиків в Європі

Вчені проаналізували стічні води.



Нещодавнє дослідження стічних вод у Європі показало, що Німеччина є столицею наркотиків континенту, особливо коли мова йде про амфетамине і метамфетамине. Дані були зібрані шляхом аналізу каналізаційних і стічних вод у більш ніж 70 європейських містах.

У чотирьох містах Німеччини – Саарбрюккене, Ерфурті, Дрездені та Хемніці – найвище споживання амфетаміну в Європі, а в Дортмунді і Берліні спостерігається зростання споживання кокаїну і МДМА.

Дослідження, проведене Європейським центром моніторингу наркотиків і алкоголізму, підтвердило вже існуючі підозри про вживання наркотиків в Європі, а також виявило ряд несподіванок.

Аналіз стічних вод стає все більш популярним і ефективним методом дослідження. Спочатку дослідження стічних вод були розпочаті для вивчення впливу побутової хімії на навколишнє середовище. Це виявилося ефективним і для вивчення споживання наркотиків.

Дані не вказують, хто вживає наркотики, а просто показують, що наркотики дійсно використовуються.

В Амстердамі рівень споживання MDMA на душу населення майже вдвічі вище, ніж в найближчому місті, за межами країни. Швидше за все цей показник говорить про статус Амстердама як місця для туристичних тусовок, а не як показник вживання наркотику місцевими жителями.

В ході досліджень вчені виділили дні тижня, коли вживалися наркотики найчастіше. З’ясувалося, що споживання МДМА (екстазі) і кокаїну досягає максимуму у вихідні дні.

Найвище споживання кокаїну в Німеччині було зафіксовано в Дортмунді – 409,4 мг / 1000 чоловік в день. Берлін був другим, а Мюнхен – третім.