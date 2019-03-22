На Сумщині відключілі українське телебачення

На Сумщині у четвер склалася ситуація, за якої було припин мовлення українських телеканалів.

Олег Медуниця із фракції Народного фронту заявив, що в його окрузі у Сумській області було відключено українські телеканалі.

У свою чергу голова комітету ВР з питань з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар зауважила, що про заборгованість провайдера ефірного цифрового мовлення «Зеонбуд» перед концерном РРТ було відомо раніше. Водночас вона підкреслила, що ця проблема може трактуватися як втручання у вибори.

«Абсолютно несподівано вчора відбулася ця ситуація, хоча ми про неї попереджали, бо сьогодні існує заборгованість перед концерном РРТ з боку компанії «Зеонбуд» – монополіста, який був штучно створений в Україні, як оператор цифрового мовлення. Але сьогодні ми маємо проблему як соціальну, так і дуже серйозну політичну. Про проблему було відомо дуже давно, про цю кризу неплатежів, але за тиждень до виборів, ми відключаємо у низці областей все українське телебачення, і особливо на кордоні з Росією, де йде російське аналогове телебачення. Це очевидно надзвичайно серйозна проблема. Я думаю, що це може трактуватися і як втручання у виборчий процес», – пояснила Вона.

Незважаючи на ті, що це міжвідомча проблема, голова профільного комітету закликала уряд стати «майданчиком, де зібрати всі структури, оскільки є дуже великі неплатежі, наприклад, від суспільного мовника, який каже, що уряд їх недофінансував».

У відповідь на це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що уряд доповіді всіх зусиль аби ситуацію було вирішено.

«Буквально вчора мені про це повідомили, що виникли проблеми заборгованості по електроенергії, але ви правильно сказали, що не відбулися ці розрахунки тільки тому, що НСТУ не розрахувалось відповідним чином. Бюджет НСТУ на сьогодні затверджений парламентом. Як кажуть фахівці, він є достатнім, а може навіть більше для ефективного управління цим медійним ресурсом. Я теж стурбований цим питанням. Уряд теж не буде стояти осторонь, хоча це міжвідомча господарча проблема», – зауважив Гройсман.

Водночас він заявив, що у п’ятому ятницю він доручив першому віце-прем’єр-міністру провести координаційну нараду за підсумками, якої «буде прийнято всі необхідні рішення, щоб цього не відбувалося, в тому числі і на майбутнє».

Гройсман запевнив, що уряд доповіді всіх зусиль, щоб українське телемовлення було відновлено на Сумщині.