«Розводять на гроші»: популярний український туроператор потрапив у черговий скандал

Популярний туроператор Join UP потрапив у черговий скандал. Українка Сторожук Катерина вирішила відпочити на Шрі Ланці, купивши «гарячу» путівку.

Але, за її словами, із-за неправильних вказівок і дій представника компанії вона запізнилася на рейс і не полетіла на відпочинок. Компенсувати збитки в Join UP відмовляються.

Представник компанії заявив, що його провини у трагедії немає. Про це постраждала написала на своїй сторінці в Facebook.

«16 березня я з моєю подругою повинні були відлетіти на Шрі Ланку. Тур був гарячий, я забронювала його напередодні ввечері. Щоб не втрачати часу, я звернулася до ірпінське представництво компанії Join up до директора. Вона попросила скинути передоплату на особисту карту Приватбанку. У листуванні вона повідомила, що зв’яжеться з нами сама вранці і запевнила, що квитки вже є і ми летимо», — написала Сторожук.

В результаті, представник компанії попросила Сторожук почекати її біля офісу, але сама так і не з’явилася. Квитки туристам надали менш ніж за дві години до вильоту, у зв’язку з чим вони запізнилися на рейс.

«Поспішивши в аеропорт, я, природно, запізнилася на реєстрацію. Зателефонувавши представнику Join UP, я нічого не домоглася крім слів: «Хочете купуйте квитки на Шрі Ланку за свій рахунок. Це ви винні, до побачення», — написала туристка.

За словами Сторожук, вирішити проблему і компенсувати втрачені кошти в Join UP відмовилися. Сам представник компанії стверджує, що його провини у трагедії немає.

«Я повідомила туристам у 11:06, що їх підтвердили, і квитки через півгодини будуть. Вони були в ТЦ, де розташований офіс і нібито чекали особисто мене. Сторожук Катерина навіть зайшла в офіс. Менеджер Олена повідомила, що все готово, вони вирішили чекати мене, — кажуть у Join UP, відзначаючи, що Сторожук, замість того, щоб просто забрати квитки, чекала директора відділення. У підсумку квитки забрали і поїхали. Далі вони потрапили в пробку і не встигли на рейс. Коли ми зустрілися в офісі, я запропонувала підписати договір! Турист відмовився! Також було запропоновано повернути гроші за готель, ніхто не захотів».