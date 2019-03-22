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На Тернопільщині ПТУ незаконно передало підприємцю земельну ділянку вартістю 2,5 мільйона

22.03.2019

Кременецькою місцевою прокуратурою вжито заходів щодо повернення земельних ділянок загальною площею 83 га та вартістю 2 405 844 грн до державної власності.

Встановлено, що державний навчальний заклад «Почаївське вище професійне училище» незаконно передав приватному підприємцю у користування земельні ділянки загальною площею 83,2417 га, при цьому розмір плати за використання земель визначений договором у значно меншому розмірі, ніж передбачений законом.

Кременецька місцева прокуратура звернулася із позовною заявою до господарського суду Тернопільської області в інтересах держави до державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище», приватного підприємця про визнання договору недійсним та звільнення земельної ділянки загальною площею понад 83 га вартістю 2 405 844 грн.

Позов перебуває на розгляді у суді.

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