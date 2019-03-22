Починаємо еру бетонних доріг в Україні, — Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про початок будівництва в Україні бетонних доріг.

Омелян показав процес будівництва нової транспортної розв’язки біля села Бутенки на Полтавщині.

«Це частина стратегічного чотирисмугового автобану Київ-Дніпро, який ми здамо до кінця 2021 року. Причому, у Полтавській області цей автобан будується в бетоні, з гарантією в 28 років! А при належному утриманні він прослужить не менше 50 років», — написав міністр.

«Миколаїв-Кропивницький, об’їзна Житомира — починаємо еру бетонних доріг в Україні, які прокладаються за найсучаснішими технологіями. Про це в 2014 році ми могли тільки мріяти — сьогодні це вже реальність», — додав він.