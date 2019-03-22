У Гані зіткнулися автобуси: більше 70 жертв

Сталося лобове зіткнення.



У результаті лобового зіткнення двох автобусів на заході Гани загинули більше 70 пасажирів..

Зокрема, зазначено, що ДТП сталося в п’ятницю вранці в окрузі Північний Кинтампо.

“Після лобового зіткнення один з автобусів загорівся, всі пасажири загинули на місці. Інший автобус перекинувся в кювет. Кільком пасажирам другого автобуса вдалося вижити. Постраждалі були доставлені в місцеву лікарню”, – йдеться в повідомленні.

Ймовірною причиною ДТП називають те, що водій одного з автобусів заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

Зараз ведеться розслідування аварії.