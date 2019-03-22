Україна включила Варнаву в чорний список

Міністерство культури України на підставі звернення Служби безпеки України доповнило ще одним прізвищем перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни.

Згідно з оновленим списком Мінкультури від 21 березня, опублікованому на сайті відомства, у цей перелік увійшла російська актриса, телеведуча і комік Катерина Варнава.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, становить Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. На даний момент в список внесено 148 осіб.

Нагадаємо, Варнава брала участь у КВК, а також у ряді інших розважальних та гумористичних програм на російському телебаченні. Серед іншого, кілька років вона була співведучою шоу «Хто зверху?» на українському «Новому каналі».