Зеленський заявив про референдум

Шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами заявив про те, що рішення про закріплення в Конституції України курсу на НАТО та ЄС необхідно вирішувати з допомогою всеукраїнського референдуму.

«Політичне рішення, які зараз було прийнято у нас в конституції, що ми рухаємося в ЄС і в НАТО, воно було просто передвиборчим. Має бути референдум, українці повинні вирішувати, куди вони вступають в той чи інший союз», — заявив Зеленський.

В той же час кандидат в президенти Зеленський повідомили, що особисто він виступає за курс України в НАТО і ЄС, крім того, він готовий допомагати країні рухатися в їх напрямку.

У прес-службі Зеленського до відео повідомляється:»Поспілкувалися з провідними західними ЗМІ: New York Times, Washington Post, the Times, Der Spiegel, The Economist, Le Figaro, Atlantic Council, Kyivpost.».

В коментарях передплатники бурхливо відреагували на цю заяву кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

«Якщо ви говорите, що у вас все відкрито, то викладіть повну версію інтерв’ю. А то 20 хвилин з 90-а це означає, що ми відкриті, але тільки на 20%», — написали під відео.

«Вова тут ти молодець. Навіть нічого поганого не скажеш. Мені здалося, що ти говорив від душі. Дуже хочеться вірити своїм відчуттям і тобі.», — додали в коментарях.