Кандидат у Президенти України Юрій Бойко і голова політради “Опозиційної платформи “За життя” Віктор Медведчук зустрілися в Москві з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою правління “Газпрому” Олексієм Міллером.

Пряму трансляцію зустрічі веде 112 канал.

Як стверджують учасники зустрічі, метою візиту кандидата в Президенти України Юрія Бойка є налагодження стосунків в енергетичній сфері і підписання в майбутньому нового прямого газового контракту між україною і РФ.

Віктор Медведчук заявив, що дії нинішньої влади щодо відмови стратегічного партнерства з країною-агресором сьогодні є причиною бід України.

Прем’єр-міністр РФ Медведєв не міг не погодитися з такою вигідною йому точкою зору Бойко і Медведчука, а також доручив голові правління “Газпрому” Олексію Міллеру розробити план співпраці України і РФ в енергетичній сфері.