В Африці число жертв циклону перевищила 500 осіб

15 тисяч людей потребують допомоги.



Число загиблих в результаті тропічного циклону Идай в Південній Африці перевищило 500 осіб.

Зокрема, зазначено, що число загиблих в Зімбабве в результаті повеней і паводків, викликаних циклоном, склала 259 осіб. Крім того, число зниклих безвісти становить 217 чоловік, свої будинки були змушені залишити близько 16 тисяч сімей.

Також повідомляється, що число загиблих в Мозамбіку в результаті повеней, викликаних тропічним циклоном Идай, зросла до 242 людей.

Як повідомив міністр земельних ресурсів, навколишнього середовища та сільського розвитку цієї країни Селсу Коррейя, в зоні лиха ще близько 15 тисяч людей потребують допомоги.

Раніше на брифінгу в Женеві офіційний представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Ерве Верхузел повідомив, що близько 200 тисяч жителів Зімбабве потребують термінової допомоги після обрушився тропічного циклону.