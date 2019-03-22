“Янукович ще повернеться”: адвокат побіжного президента зробив заяву

Побіжний президент Віктор Янукович збирається повернутися в Україну. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк. Щоправда, точної дати захисник не назвав.

«Так, Віктор Янукович є громадянином України та його батьківщина — Україна. У зв’язку з політичним переслідуванням він тимчасово перебуває за кордоном», — сказав Сердюк.

За словами адвоката, вони роблять все, щоб припинити «політичне переслідування» їх підзахисного.

«Припинити політичне переслідування і почати нове переслідування проти тих, хто незаконно використовував своє службове становище, ініціював кримінальні справи і переслідування, здійснював інші злочини. Ситуація, яка сьогодні склалася в Україні, не вічна. Наші зусилля дадуть результат і Янукович повернеться», — запевняє Сердюк.

Приблизну дату повернення адвокат не назвав. «Це тільки прокурор може називати їх точно. А ті, хто практикують у правозахисній темі, дат не називають», — підкреслив адвокат.