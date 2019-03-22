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«Не треба давити!» Зеленський жорстко заступився за російську мову

22.03.2019

Кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський заступився за російську мову і закликав не тиснути на мови нацменшин.

Свою позицію він висловив в інтерв’ю журналістам провідних західних ЗМІ. Відео розмови було опубліковано на каналі Зеленського в YouTube.

«Українська мова – державна мова. Країна і влада повинні підтримувати і розвивати російську мову та мови меншин. Не треба тиснути їх мови. Не треба тиснути на українську мову», — сказав Зеленський.

Він додав, що українська мова прекрасний, коли на ньому говорять грамотно.

«Всі переходять на українську мову з великим задоволенням. Все буде. Всі будуть говорити українською мовою. У нас наступне покоління буде говорити все по-українськи», — підкреслив Зеленський.

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