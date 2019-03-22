У Верховну Раду принесли російські безпілотники

На засідання неформальної депутатської групи «Мінська платформа» принесли два безпілотники російського виробництва, які збили українські військові в небі над Донеччиною.

Представник України в групі з безпеки на переговорах у Мінську генерал Богдан Бондар оголосив, що це безпілотники «Орлан-10» і «Елерон-3СВ». Він підкреслив, що другий літальний апарат українські армійці збили 28 лютого в районі Новолуганського, коли тій коригував ведення вогню.

Генерал додав, що таких безпілотників немає на озброєнні ЗСУ, альо смороду є у РФ.

Перша заступниця Голови ВРУ Ірина Геращенко додає, що безпілотники – “яскравий факт російської присутності на окупованому Донбасі”.