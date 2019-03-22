Забагато людей ментально тікають з країни, — Супрун

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що в Україні забагато людей ментально тікають з країни, фізично залишаючись тут і не борючись за свої мрії.

«Якщо Х виграє вибори — я емігрую з країни. Коли я читаю подібну реакцію на ті чи інші соціологічні опитування або політичні прогнози, мене завжди бере злість», — написала Уляна Супрун у Фейсбук.

Коли у 1940-і її бабусі та дідусі емігрували з України, вони тікали від розстрілів, чи у кращому випадку – заслання в Сибір. Цьому передувала тривала боротьба за українську самостійну соборну державу проти найстрашніших імперій ХХ століття. Боротьба, в якій загинули сотні тисяч чудових людей, зазначила вона.

«Можливість народитися в державі Україна, вирости тут, боротися за її свободу з підтримкою усієї міжнародної спільноти — це все було мріями наших предків. Мільйони українців все життя працювали, боролися й вмирали за ті, щоб це стало можливим. І ми всі одне знаходимо в собі причини бути песимістами, опускати руки та скігліті», — зазначила Уляна Супрун.

За її словами, у кожного є право на вільне пересування і право на еміграцію в тому числі. Проблема в тому, що забагато українців ментально тікають з країни, фізично залишаючись тут і не борючись за свої мрії.

«Українці, які не довіряють одне одному, вірять у месій, живуть горизонтом планування в декілька місяців, постійно сваряться щодо того, «хто?», а не «для чого?» чи «як?», чекають швидких глобальних змін, мріють про краще життя за кордоном — ідеальні українці для Кремля. Таку Україну значно легше підкорити. Такі українці не будуть ефективно боротися зі злом, відстоювати свою свободу, боротись за амбітні проекти й ставати дійсно незалежними. Таким українцям легко буде нав’язувати зв’язати, що їхнє майбутнє завжди залежить від когось іншого, а не від них самих. Їх легко змусити вагатись у будь-яких довгострокових планах чі великих мріях у власній країні. Їх легко змусити постійно чекати, марнувати час», — наголосила вона.

Країна, в якій все залежить від однієї особини/посади, може бути лише країною рабів. Країна вільних людей, які будують ефективні інституції, вміють довіряти одне одному та об’єднання єднуватись, дотримуються правил та воюють за справедливість — не може бути зруйнована навіть найпесимістичнішими результатами будь-яких голосувань.

«Коли ми перестаємо сумніватись у самих собі — у нас виходить робити великі зміни. Будь ласка, не живіть так, наче політики вирішують усе — бо це ілюзія. Але пам ” ятайте: політики в державах з населенням, а не громадянами — вирішують дуже багато», — каже Уляна Супрун.

«Обов’язково виважено приймайте рішення за кого проголосуєте 31 березня, працюйте зі своїм оточенням, переконуйте своїх друзів та родичів, пам ” ятайте ціну, яку ми платимо щодня, щоби мати справжнє право вибору. Поводьтесь так, ніби саме на вас лежить максимально велика частка відповідальності за майбутнє України. Бо будувати кращу країну — це щоденна праця, а не сезонна історія з прив’язана язкою до політичних циклів», — зазначила вона.