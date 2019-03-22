Японець навчився малювати морепродуктів: картини відомі на весь світ

Японець, який не є професійним художником або кулінаром, прославився в мережі своїми фантастичними картинами з морепродуктів.

Відповідні знімки він постить у себе на сторінці в Instagram. Картини створюються з сашимі – традиційної японської страви з філе різних видів риби та інших продуктів моря.

Японець розповідає, що у нього це захоплення з’явилося у 2017 році. Так він хотів зацікавити свого сина приготуванням їжі, навчаючи його правильно нарізати продукти. А в підсумку захопився сам.

І в нього виходило все краще і краще, хоча він ніколи не навчався дизайну та живопису. Передплатники вражені його талантом і фантазією.

Раніше ми писали, що на Балі потужна хвиля знесла дівчину, яка фотографувалася на краю обриву. Чергова хвиля виявилася занадто сильною і змила любительку фото. Потужна стіна води вдарила дівчину зі спини. Інші туристи просто відбігли від краю обриву.

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Технології

Коли вода пішла, з’ясувалося, що дівчину не забрало, а вона залишилася на березі, відбувшись лише подряпинами.

Додамо, що в Instagram з’явилася нова функція – можливість купувати товари безпосередньо в додатку.

Instagram буде «банити» деякі графічні зображення

До нової функції приєдналися 20 брендів, серед яких Nike, H&M, Kylie Cosmetics, Warby Parker і Zara.

Наступного тижня до цієї функції додадуться ще більше брендів. Компанії можуть додавати теги до товарів. Ползователи відразу зможуть отримати інформацію про продукти: вартість, розміри, матеріали.

Для продавців робота з клієнтом в інтернеті відіграє важливу роль. Адже це зменшує конверсію і дає більше приводів засумніватися в доцільності витрат.

Самі виробники повинні додати ще й окрему опцію «Оформити замовлення в Instagram», а після додавання персональних банківських даних, отримати вподобану річ можна буде ще швидше.

Нагадаємо, що відео, на якому дівчина розлила велику ємність соусу і сильно облила себе, набрало мільйони переглядів.

Як повідомляв Hyser, телеведучу висміяли з-за дивного сукні в прямому ефірі.

Також Hyser писав, що полякова в «позі супермена» засвітила всі інтимні місця.