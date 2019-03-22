«Вибачте за відвертість»: останнє інтерв’ю Скрябіна пролило світло на правду про владу і АТО, аварія не була збігом…

В одному зі своїх останніх інтерв’ю відомий український артист Андрій Кузьменко розповів про владу та АТО.

Він вказав, що ЦЕ не може тривати кілька тижнів або кілька років, так як це не бойовики підняли бунт, а Російська Федерація почала повномасштабну війну проти України. Відео інтерв’ю оприлюднено на YouTube.

Скрябін зазначив, що війна на сході України не закінчується не тільки тому, що так хоче Кремль, але і тому, що нашим можновладцям це вигідно.

Кузьма додав, що жоден депутат, а також жоден президент за всі роки незалежності не зробив для цієї країни рівним рахунком нічого, щоб війни не було.

«Я хотів сказати всім нашим політикам, що я їх просто не поважаю. Хотілося б, щоб вони або їхні нащадки обов’язково відчули на собі те, що відчувають мами тих пацанів, що не повернулися додому. Нехай вони знають, що кров цих хлопців на руках. Хотілося б, щоб рано чи пізно вони всі відповіли. Не знаю, до чого ці політики доведуть Україну, але, вибачте за відвертість, мене це все дістало. Не бачу жодного позитивного виходу», — саме ці слова незадовго до своєї смерті сказав український музикант Андрій Кузьменко.

Після цього багатьом стало зрозуміло, що аварія, в якій загинув музикант, стала не простим збігом.

Як повідомлялося раніше, група «Скрябін» презентувала невидану пісню з вокалом Кузьми. У колективу збереглися невидані аудіо і тексти пісень Андрія. Це робочі начерки на комп’ютері музиканта або навіть демо-записи, з яких потім виходили пісні.

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Суспільство

Одна з таких записів виявилася цілком хорошої якості. Учасники групи перетворили її в повноцінну композицію, а ще один куплет заспівала бек-вокалістка групи Ольга Лізгунова. Презентація пісні «Сонце замість шапки» з голосом Кузьменко відбулася 18 січня.

Нагадаємо, що 17 серпня українському музиканту, лідеру групи «Скрябін» Андрія Кузьменка могло б виповнитися 50 років.

Раніше Hyser повідомляв, що книгу Андрія Кузьменка екранізують.

Також Hyser писав про 8 відомих українців, загиблих у ДТП.