Делегація партії «Опозиційна платформа — За життя» на чолі з кандидатом на пост президента України Юрієм Бойко і головою Політради партії Віктором Медведчуком провели в Москві переговори щодо низки економічних питань з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою правління російської корпорації «Газпром» Олексієм Міллером.

Ключовою темою переговорів стали прямі поставки російського газу. Юрій Бойко зазначив, що головне питання — це прямий контракт на постачання газу в Україну: «Сьогодні склалася ситуація абсолютно ненормальна, коли російський газ поставляється в країну з Європи через якихось незрозумілих посередників, через якісь схеми, які в кінцевому рахунку призводять до того, що він стає майже на $100 дорожче, ніж якщо б він поставлявся за прямими контрактами в нашу країну на східному кордоні. А це, відповідно, і собівартість нашої продукції. Це високі комунальні тарифи, і практично це відбивається на житті кожної людини в нашій країні. І я просив би, щоб ми ці питання розглянули, тому що для нас це дуже важливо».

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Віктор Медведчук заявив, що тарифи в Україні за 5 років зросли в середньому на 745%, ціни на газ зросли на 1080%, ціни на опалення — на 1220%. «І коли вже тут прозвучала думка з приводу необхідності прямих поставок газу, я хочу доповнити тільки одне, що це дійсно дуже серйозний крок для українського народу, для нашої країни. Чому? Тому що те, що сьогодні відбувається, так звана формула «Дюссельдорф+», коли закладається в ціну вартості газу транзит, логістичне плече від Дюссельдорфа до кордону з Україною 1500 км до Великих Капушан (межі України і Словаччини)… І той газ, який називає сьогоднішня влада європейським, так як вона купує його у газових операторів, — це обман, цинічний обман владою населення країни для того, щоб підвищити тарифи», — заявив опозиційний політик.

На думку В. Медведчука, необхідно відновити прямі поставки газу з РФ в Україну, так як ціна на газ буде набагато нижчою. «Тому що, щоб ви орієнтувалися, в середньому сьогодні газ для населення коштує $317. Згідно з меморандумом, який був підписаний між Україною, урядом України і МВФ, він збільшиться з 1 травня (це вже встановлено) до $368. А з 1 січня 2020 року — до $461…» — повідомив голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя».

У свою чергу Олексій Міллер зазначив, що «Газпром» готовий піти на переговори щодо укладення нового контракту на постачання на український ринок безпосередньо російського газу. «Звичайно ж, сьогодні рано говорити про конкретну ціну за таким контрактом, але, знаючи позамежний рівень, захмарний рівень цін для кінцевого споживача, який є сьогодні на українському ринку, можна абсолютно точно сказати, що за новим контрактом прямих постачань російського газу на український ринок ціна для кінцевого споживача на Україні буде десь на чверть нижче нинішнього рівня цін», — повідомив Міллер.

Також прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв зазначив, що в 2019 році закінчується термін дії угоди України і РФ у газовій сфері. «Необхідно визначитися, що робити далі. Поки ми якихось серйозних сигналів від чинної влади в Україні не маємо… В той же час цілком очевидно, що співпраця в цій сфері з РФ, співробітництво між українськими і російськими компаніями все одно має дуже велике значення для розвитку економіки, так і, власне, для життя людей», — сказав прем’єр-міністр Росії.

Голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук у свою чергу підкреслив, що необхідно створити тристоронній газотранспортний консорціум, щоб зацікавити «Газпром», споживачів в Європі, Україну.

Раніше повідомлялося, що зміна ставлення українців до росіян безпосередньо пов’язане з активністю Медведчука.

Як повідомляв Hyser, Медведчук заявив, що Україна за п’ять років після Майдану опинилася серед лідерів падіння рівня життя.

Також Hyser писав, що з’явилися факти, які підтверджують реальність плану замаху на Медведчука.