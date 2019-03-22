ДТП на Дорогожичах: водій пояснив, чому наїхав на жінок

За даними правоохоронців, потерпілі внаслідок наїзду автобуса переходили дорогу у належному місці і на дозволений сигнал світлофора. Водій автобуса на швидкості наїхав на пішоходів і тільки через кілька сотень метрів зупинився.

Винуватця ДТП затримали і доставили у відділок для з’ясування обставин ДТП. За попередніми даними, чоловіки за кермом був тверезий, але його доставили до нарколога і відібрали зразки для встановлення алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Постраждалі перебувають у лікарні. За інформацією медиків, дві жінки — у важкому стані.

Водій автобуса розповів поліцейським, що проїхав на червоне світло бо в транспорті відмовили гальма. У даний момент автобус оглядають експерти на штрафмайданчику.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.