У «ДНР» масово викрадають валютних міняйл, вже зникло 8 осіб

За останні кілька місяців на підконтрольній терористам «ДНР» території зникло 8 валютників.

Схема злочинів завжди однаковий: людина їде з «точки» на особистому автомобілі, пропадає, а потім автомобіль знаходять у віддаленому районі міста, передає Східний варіант.

Черговий випадок викрадення стався в окупованій Макіївці 14 березня. 45-річний чоловік виїхав на своїй машині з території Червоного ринку в центрі міста, але не доїхав додому.

Відомий донецький телеграм канал «Донецький Абориген» повідомляє, що останнім часом на території «ДНР» зникло 8 таких валютних «міняйл». У соціальних мережах пишуть, основною версією зникнення людей є їх «робота».

«Сама специфіка роботи робить обмінників вкрай уразливими, великі суми готівки при собі, виїзди до замовника на місце обміну», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, було відзначено, що більшість таких випадків відбувається саме в Макіївці. Так, у 2016 році валютник був застрелений в мікрорайоні Зелений. Влітку 2018 року міняйла вбили в кафе «Рандеву».

Восени 2018 року в мережі з’явився ролик донеччанина Олександра Болюха, який займався обміном валюти і переведенням у готівку коштів з банківських карток, і став жертвою вимагання з боку так званих «правоохоронців ДНР».

За словами чоловіка, так звані «правоохоронці» двічі заарештовували і конфісковували у нього великі суми грошей в розмірі 300 тисяч і 1,5 млн російських рублів. У СІЗО його катували і били.