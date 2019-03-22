Скандал в Одесі: голову Приморської райадміністрації звинуватили у зриві виборів

Згідно з даними наших джерел, 21 березня відбулося засідання Окружної виборчої комісії.

Члени окружкому зібралися на чергову робочу нараду, на якій постало питання про неможливість проведення виборів на виборчих дільницях 511294 і 511313 і фактичному саботуванні виборчого процесу з боку працівників Приморської райадміністрації.

На ДВК 511313 за адресою вул. Педагогічна, 24 за словами одного з членів Окружкому неможливо фізично провести вибори, так як в маленькій кімнаті стоять столи, стільці, два піаніно, мабуть для того, щоб зробити веселіше передвиборчий процес, і навіть диван. Також відсутній санвузол, і, плюс до всього, відсутній телефонний зв’язок. І це лише короткий перелік цілої гори проблем, яка до виборів навряд чи буде вирішена.На запитання, як там повинні працювати і голосувати люди, представники адміністрації, які відповідно до закону, повинні забезпечити це процес, так і не дали належної відповіді.

Більше того, голова Приморської райдаміністраціі Одеси Корольов Марат був у курсі всіх проблем. Але, є інформація, що проблеми на цих ділянках створюються свідомо для того, щоб саме на них організувати так звані «каруселі» та інші «прекрасні заходи» по фальсифікації виборів. І члени ОВК вирішили повідомити про це ЦВК, а також Одеському міському голові. Поставили на голосування і проголосували питання про подання скарги в компетентні органи на діяльність голови Приморської райадміністрації. Після чого на засідання увірвався глава райдміністрації Корольов Марат і почав просити комісію створити робочу групу і по-тихому щоб вирішити питання, мабуть, не опинитися «на килимі» у мера міста чи навіть у Києві. Адже із-за бездіяльності одного чиновника можуть постраждати сотні тисяч виборців, що зведе нанівець сам процес виборів.

відео — громадська діяльність

Що це, саботаж рішень міської влади на рівні Приморської райадміністрації або повна некомпетентність її голови – Марата Королева? Судячи з того, що відбувається в Приморському районі, який за останні роки розвалюється по частинах, і в якому не вирішуються реальні проблеми, а його голова показується тільки на різних каналах, займаючись самомилуванням, швидше — друге. Простіше простого приплюсовувати до своїх, нібито заслугах, реалізовані загальноміські програми, такі як «Дітям Одеси», не маючи до неї жодного відношення, ніж дійсно показати свої реальні організаторські здібності та забезпечити проведення таких важливих для країни виборів.

Питання в іншому, після гучного скандалу, буде одеський міський голова терпіти такого некомпетентного «младоорганизатора», який фактично провалює проведення виборів в Одесі і ставить їх під загрозу зриву? І яка буде реакція ЦВК на такі кричущі факти некомпетентності, адже на кону репутація цілого міста? Будемо стежити за розвитком ситуації.