Секретар чернівецького суду попри іпотеку придбала авто за більш ніж мільйон

Секретар судових засідань Садгірського районного суду міста Чернівці Вікторія Голик придбала новеньке елітне авто.

15 березня Голик придбала, а сьогодні, 22 березня задекларувала купівлю автомобіля MAZDA CX-5 2019 року випуску. Авто придбане в автосалоні за 1 мільйон 134 тисячі 400 гривень.

Виходячи з того факту, що у деклараціях за 2017 і 2018 рік з рухомого майна Голик зазначила лише автомобілі, незрозуміло, яке саме майно було продано, адже усі авто на місці.

Доходи подружжя невеликі. За 2018 рік задекларованої 164 547 грн. зарплати Голік та дохід від зайняття підприємницькою діяльністю чоловіка 850 987 грн. Також секретар суду задекларувала матеріальну допомогу від Теріторіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій обл. у розмірі 22 109 грн. Батьківщина зберігає готівкою 200 тисяч гривень.

У Вікторії Голик є також кредитна іпотека на 230 тисяч гривень, з яких сплачено 30 тисяч 749 гривень (вочевидь, витратити 200 тисяч заощаджень на погашення кредиту подружжя не считают за доцільне, – ред.). І, як бачимо, непогашень кредит не завадив секретарю суду придбати четверте авто.