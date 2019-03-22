Операція «Наступник» і деякі секрети бізнесу сімейства Глусь

Відбулося чудове духовне перетворення генерального директора алкофабрики одночасно з втечею чоловіка з БЮТ в «Партію регіонів».

П’ятьма роками раніше Степан Глусь зайнявся політикою, почавши з пожертвування 10 мільйонів гривень у касу «Батьківщини». Управління бізнесом та заодно належним йому пакетом акцій МЛГЗ він передав синові Олександру, який очолив Раду директорів компанії Nemiroff. У 2012 році Глусь-молодший був визнаний найуспішнішим керівником року в Україні, а в наступному його особистий статок досягло $86 млн.