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Операція «Наступник» і деякі секрети бізнесу сімейства Глусь

22.03.2019

Відбулося чудове духовне перетворення генерального директора алкофабрики одночасно з втечею чоловіка з БЮТ в «Партію регіонів».

П’ятьма роками раніше Степан Глусь зайнявся політикою, почавши з пожертвування 10 мільйонів гривень у касу «Батьківщини». Управління бізнесом та заодно належним йому пакетом акцій МЛГЗ він передав синові Олександру, який очолив Раду директорів компанії Nemiroff. У 2012 році Глусь-молодший був визнаний найуспішнішим керівником року в Україні, а в наступному його особистий статок досягло $86 млн.

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