Гонконг побудує штучний острів

Населення Гонконгу складає 7,4 мільйони чоловік і місто зіткнувся з проблемою критичної нестачі землі. Щоб вирішити це питання, влади розробили вкрай амбітний проект — побудувати штучний островів, який обійдеться в суму близько 80 мільярдів доларів.

Острів планується створити біля Лантау — найбільшого острова в Гонконзі, де розташований міський аеропорт. Новий острів буде розташовуватися на висоті не менше шести метрів над рівнем моря, як і аеропорт міста, і буде розрахований на те, щоб протистояти супертайфунам, з великою кількістю яких, за повідомленнями експертів, місто зіткнеться в найближчому майбутньому через зміни клімату.

Незважаючи на те що частина плану передбачає природоохоронний фонд у розмірі 127 мільйонів доларів, будівництво становить небезпеку і для навколишнього середовища, зокрема для зникаючого рожевого дельфіна.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Польща побудує штучний острів в Віслянській затоці.

За матеріалами Naked-science

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