У Франції масово зникають портети президента

У різних містах Франції вкрадено 26 портретів президента.



У Франції протягом останнього місяця зафіксовані численні випадки крадіжки портретів президента Еммануеля Макрона в декількох мерах по всій країні. До цього часу слідчим не вдалося виявити викрадені предмети.

За інформацією газети, молоді люди, іноді в жовтих світловідбивних жилетах, вільно заходять в адміністративні будівлі або в зали одруження, звідки безперешкодно забирають портрети. Від їх дій постраждали офіси міських управлінців у першому, третьому, четвертому, п’ятому і 15-му округах Парижа, а також мерій в Ліоні, Біарріце, Юстарице та інших містах.

Причому останні дві крадіжки відбулися 19 березня у Saint-Jean-Pied-de-Пір і Молеон-Лишар в департаменті Атлантичні Піренеї. Примітно, що багато з цих епізодів транслювалися в соцмережах.

Відомо, що за цими акціями стоять активісти екологічних рухів, у тому числі Anv-COP21, які таким чином намагаються привернути увагу до “бездіяльності влади у питанні запобігання зміни клімату”.

Як повідомляється на сайті Anv-COP21, на даний момент було вкрадено вже 26 портретів. Поки поліції не вдалося знайти ні один, проте в ході слідчих заходів був затриманий 21 людина і проведено 14 обшуків. Крім того, згідно “лічильника” організації, по 14 активістам були заведені адміністративні справи.

“Незважаючи на обшуки, затримання та [судові] процеси щодо наших активістів, ми продовжимо осуджувати бездіяльність уряду перед обличчям зміни клімату. Поки не будуть прийняті досить радикальні дії з утримання підвищення температури на позначці 1,5 – 2 градуси за Цельсієм максимум, ми продовжимо наші акції”, – йдеться в листі організації.

Нагадаємо, Паризька хартія по клімату підписана 12 грудня 2015 року на саміті COP-21 і вступила в силу 4 листопада 2018 року. Держави, що прийняли цей важливий документ, покликаний змінити Кіотський протокол, домовилися не допустити підвищення середньої температури на планеті до 2100 року більш ніж на 2 градуси за Цельсієм порівняно з доіндустріальною епохою. Вчені вважають, що більш значне зростання температури може призвести до незворотних наслідків для екології.