Батько політв’язня Павла Гриба: «Шість років – це смертний вирок»

Російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського політв’язня Павла Гриба до шести років позбавлення волі. Його батько, Ігор Гриб, каже, що таке рішення рівнозначно розстрілу.

«Ніхто не мав ілюзій, ми очікували від судилища подібного вироку. Його можна назвати смертним. Павлу життєво необхідна планова операція. Вона не вилікує його, але дозволить жити далі. Тільки про яку медичну допомогу може йти мова, коли фельдшер швидкої допомоги каже: «Хлопця треба госпіталізувати», а його не слухають і продовжують «судове засідання». Поки відбувалися дебати, у Павла була температура, він скаржився на сильні болі в животі. Ніхто не звертав на це уваги», – повідомив Ігор Гриб.

З’явилася інформація про те, що після оголошення вироку українець оголосив голодування.

«Але з-за стану здоров’я Павло її просто не переживе: дуже скоро відкриється внутрішня кровотеча», – зауважив Ігор.